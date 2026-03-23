【廣編】富盟集團2026年度商品發表會登場　佈局高爾夫旅遊、日系高端球具與酒品　

▲與會貴賓（左至右）：《GOLF高爾夫雜誌》林瑞祥總編輯、富盟旅行社 陳春生總經理、《GOLF高爾夫雜誌》楊淑儀總經理、富盟集團 蕭慈葦社長、日本富盟巴赫 田中專務、日本須藤本家 郭一皓常務取締役。
圖、文／富盟集團提供
富盟集團於3/20於台北遠東香格里拉大飯店舉辦「2026年度商品發表會」，整合高爾夫旅遊、日本高端高爾夫球具與酒品，以及《GOLF高爾夫雜誌》內容平台，揭示新年度策略方向，展現橫跨旅遊、國際貿易與媒體出版的整合實力。
在高爾夫旅遊方面，富盟旅遊整合航空與在地資源，推出「愛媛松山高爾夫溫泉饗宴」行程，攜手長榮航空打造高品質旅遊產品，以日本四國愛媛縣松山市結合高爾夫、溫泉與文化體驗，《GOLF高爾夫雜誌》結合雜誌、數位與社群，打造整合型高爾夫媒體平台。
在商品發展上，富盟集團引進日本高端高爾夫球具與酒品，球具方面，引進【富盟巴赫 EMILLID BAHAMA】與【富盟轟炸機 GRAND PRIX】兩大品牌展現專業實力，酒類產品則包含須藤本家釀造的「富士乃森」與「房總威士忌」，富盟集團社長蕭慈葦表示，未來將持續整合旅遊、商品與媒體資源，深化與日本市場的合作關係，並以高爾夫為核心，延伸至更多元的生活風格領域。
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