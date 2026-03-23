【廣編】富盟集團2026年度商品發表會登場　佈局高爾夫旅遊、日系高端球具與酒品　

日本沖繩南部八重山地區的小浜島球場，是高爾夫主題遊客喜愛景點，因為其距離宜蘭外海僅270公里、飛機航程只需50分鐘，約僅移動台北到高雄的距離就能夠抵達。而小浜島球場是日本最南西的球場，場上的第7洞、第12洞分別有「日本最西／最南洞」的標示。