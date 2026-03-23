比兩次石油危機更慘！IEA示警中東情勢嚴峻　荷莫茲海峽是關鍵

▲國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）23日警告，當前中東情勢極其嚴峻，比1970年代兩次石油危機加起來還要嚴重，「解決危機的最大關鍵在於重新開放荷莫茲海峽」。

半島電視台、衛報等報導，比羅爾稱，當前危機遠超過1973年與1979年兩次石油危機，也比俄羅斯入侵烏克蘭引發的天然氣危機更為棘手。

比羅爾說，回顧1973年與1979年的石油危機，當時全球每日約損失500萬桶，兩次合計共1000萬桶，在那之後全球出現重大的經濟問題，「但如今全球每日已損失1100萬桶，比兩次加起來還要多」。

天然氣供應面臨的衝擊同樣驚人。比羅爾表示，俄烏戰爭爆發後，歐洲天然氣市場損失約750億立方公尺，但截至目前，由於當前危機，損失已擴大至1400億立方公尺，幾乎是之前兩倍，等同「兩次石油危機加上一次天然氣危機同時爆發」。

比羅爾也說，這場危機也對全球經濟的其他「重要動脈」產生嚴重影響，包括石化工業與化肥產業，這將帶來持久衝擊。他指出，解決當前危機的最佳方法就是重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

此前，美國總統川普已對伊朗下達48小時最後通牒，要求全面開放該海峽，否則將攻擊伊朗電廠。伊朗強硬回應，若川普真的對伊朗能源設施發動攻擊，將對中東地區的能源基礎設施、海水淡化設施等發動反擊。