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總統直選、台海飛彈危機30年　賴清德：民主從來不是挑釁

▲▼總統直選、台海飛彈危機滿30年，總統賴清德發文。（圖／賴清德臉書）

▲總統直選、台海飛彈危機滿30年，總統賴清德發文。（圖／賴清德臉書）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德23日發文表示，今天是3月23日，30年前的今天，台灣人民勇敢地走向投票所，投下歷史性的一票，選出自己的總統。不過，1996年投票前夕，中國也向台海發射飛彈，掀起台海飛彈危機，賴清德說，今天也是立法院審議國防特別預算條例的日子，30年前有人說總統直選是對中國的挑釁；30年後，也有人說只要向威權妥協，就不用強化國防，但這一切的答案，30年前的台灣人已經告訴我們：民主從來不是挑釁，只有決心、堅持和實力，才能為守住民主與自由。

賴清德指出，當年的那一票並不輕鬆，回顧1996年，那是被世界稱為「寧靜革命」民主轉型的最後一哩路，在台灣總統直選投票前夕，中國向台海發射飛彈，集結重兵進行軍演，企圖用暴力恫嚇，阻止當年的台灣人走進投票所。

賴清德表示，那時候有人警告，總統直選是對中國的挑釁，可能引發台海戰爭。但30年前的台灣人民懷抱著智慧、勇氣與決心，不畏威脅，投下一張張寶貴的選票，也為下一代台灣人打開通往自由民主的大門。

賴清德說，如果30年前，台灣人選擇放棄，把自由的權利視為對極權的挑釁，就不會有今日民主、繁榮的台灣。因為三十年前的勇氣與堅持，讓我們的半導體和AI產業傲視全球，為台灣締造了強大的經濟韌性，讓台灣成為全球供應鏈不可忽視的存在，更成為世界良善、關鍵的力量。

賴清德表示，感謝每一位勇敢的台灣人，這一切，都是無數民主前輩的犧牲奉獻，以及2300萬台灣人民手牽手一起走過來的成果。他說，30年前，在飛彈的威脅下，投出民主的第一票；30年後的今天，會秉持同樣的勇氣，繼續自信、堅定地走在民主的道路上。

賴清德說，今天也是立法院審議國防特別預算條例的日子。30年前，有人說總統直選是對中國的挑釁；30年後，也有人說只要向威權妥協，就不用強化國防，但這一切的答案，30年前的台灣人已經告訴我們了：民主從來不是挑釁，只有決心、堅持和實力，才能為我們自己守住最珍貴的民主與自由。

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