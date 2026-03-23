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肉體、精神出軌哪種最傷人？他曝「第3種答案」網全笑瘋：選你正解

有網友在Threads上針對「哪一種出軌最傷人」發起投票。（示意圖／Pexels）

▲有網友在Threads上針對「哪一種出軌最傷人」發起投票。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近期社群平台Threads上，一則關於感情議題的提問引發大量討論。有網友發問「哪一種出軌最傷人」，並列出「肉體出軌」與「精神出軌」兩種選項，吸引眾多使用者參與留言與投票，其中一則以「火車」作為回答的留言意外爆紅，獲得超過19萬人按讚。

有網友在Threads上發起投票活動「哪一種出軌最傷人」，一名網友給出第三種選項「火車」意外掀起熱議，其他人笑喊：「那確實挺傷人」、「不只傷人還會死人」、「你說得對但是」、「選你正解， 因為肉體和精神都傷」、「不要自己加選項啊啊啊，我會笑死」、「這個神回覆我快瘋了」、「反駁不了」。

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然而，多數網友仍回歸問題本身，針對「精神出軌」與「肉體出軌」進行分析。「出軌就出軌還有分的哦，不都是很糟糕的行為嗎」、「不要在兩個大便裡面選哪一個更臭好不好」、「肉體，因為肉體包含精神了，精神只是還沒肉體」、「肉體出軌傷的是自尊，精神出軌傷的心神，一個是急速創傷，另一個則是慢性病痛。都很痛，都傷人」。

另一方面，有人發現將近10萬人投票，結果竟接近五五波驚呼「這麼多人投票竟然能做到一半一半，看來大家的想法很均勻的分成兩派欸，感覺這可以作為一個很好辯論題目」、「蠻意外的居然一半一半」、「第十小時還是1比1」、「也太平均了」。截至目前為止、投票倒數一小時結束，肉體49％、精神51%。

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