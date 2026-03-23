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宜蘭藍白合民調輸林國漳　吳子嘉曝吳宗憲2優勢：外擴能力非常強

▲國民黨吳宗憲、民進黨林國漳、民眾黨陳琬惠。（合成圖／資料照）

▲國民黨吳宗憲、民進黨林國漳、民眾黨陳琬惠。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》19日公布最新「2026宜蘭縣長選舉可能人選支持度民調」，結果顯示，無論是三腳督、藍白合共推吳宗憲或陳琬惠，都落後民進黨的林國漳。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉22日表示，林國漳把民進黨基本盤鞏固住了，壞處是外擴能力看起來有問題，國民黨吳宗憲則不一樣，民調還有兩成多未表態，自己認為對吳宗憲有利，吳宗憲外擴能力非常強，勝負關鍵是中間選民，而且還有一個優勢，這個名字取得太好，很多人都認為是唱歌的「憲哥」吳宗憲來選，知名度很容易起來，民調一定是對他有利。

根據《美麗島電子報》最新宜蘭民調，若藍白合共推吳宗憲和民進黨林國漳競選，結果顯示，有35.8%選擇民進黨的林國漳，33%選擇藍白合的吳宗憲，未明確回答有23.5%。若是藍白合共推陳琬惠和民進黨林國漳競選，結果顯示，有35.8%選擇民進黨的林國漳，26.7%選擇藍白合的陳琬惠，未明確回答有25.9%。

對此，吳子嘉於節目《下班瀚你聊》表示，民眾黨PK盤的數據都在25%、26%，所以民眾黨要突破這個天花板的可能性不大，而民進黨的林國漳不管對上誰支持度不變。

吳子嘉表示，這是什麼意思？林國漳沒有外擴能力，但35.8%已經把民進黨的基本盤鞏固住了，壞處是外擴能力可能看起來有問題。

吳子嘉認為，國民黨的吳宗憲則不一樣，在藍白合PK盤對決林國漳還有兩成多未表態，未表態就是年輕人、中間選民為主，還有一些國民黨猶豫、初選下來有怨恨的還沒轉移進來。

吳子嘉說，自己認為宜蘭對吳宗憲來講有利，因為吳宗憲的外擴能力非常強，勝負關鍵是中間選民跟外擴，而且還有一個優勢，這個名字取得太好，很多人都認為是唱歌的「憲哥」吳宗憲來選，自己保證這個效應一定有，這個民調在查的時候，很多年齡大的人對這個名字印象就是憲哥而已，不是知道國民黨的吳宗憲，這知名度很容易起來，民調一定是對他有利的。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年3月16至2026年3月18日，調查範圍宜蘭縣，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。成功完訪1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

▼吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）

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