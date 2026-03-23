幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身　還原「擄人教訓」過程

▲湯男遭毀容棄屍在百果山中投交界。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林百果山驚傳駭人聽聞的虐殺命案，一名湯姓男子遭人刺心、挖眼、削臉，死狀悽慘。原本外界以為是毒品黑吃黑，張姓主嫌的吳姓妻子今天出面受訪，案情出現重大逆轉。原來，這場殘忍私刑的背後，竟是因為張姓舅舅不滿外甥遭死者誘騙吸毒，才會夥同妻子與友人，要給死者一個「教訓」，沒想到卻失控鬧出人命。

據悉黃男與湯男在網路認識，僅認識一天，吳女指出，當天是因為外甥黃姓男子打電話來求救，說自己吃了藥後精神恍惚，要他們去台中載他。她當時還曾勸丈夫「不要理他」，但先生堅持要去處理。於是，他們一行人先從彰化出發，陸續接了朋友吳姓男子以及黃男的父親後，便一同前往台中逢甲，找到了湯姓男子的租屋處。

▲犯嫌吳男遭逮。（圖／警方提供）

吳女強調，整個過程中她始終待在車上，並未下車。她只知道先生和吳姓友人下車去「了解情況」，但不知道後來為何會演變成如此嚴重的衝突。對於死者遭挖眼、削臉的殘酷手段，吳女也多次表示「我真的不知道」，聲稱不清楚是誰先動手、誰先挑釁。

舅舅護甥心切 私刑失控

據了解，黃姓外甥的父親當天也同行前往台中，原本是要關心兒子狀況，後來回芬園，張姓舅舅疑似不滿湯男提供毒品給自己的外甥，認為外甥是被誘騙、被欺負，一時氣憤難耐，才會與吳姓友人聯手教訓湯男。

這起命案發生在這個月20日凌晨，湯姓男子被從台中租屋處強行帶走後，車輛在彰化埔心一帶繞了兩個小時，最後在清晨兩點被帶到員林百果山的產業道路。張姓主嫌持美工刀、吳姓友人持樹枝，對湯男殘忍施虐，短短半小時，湯男就因傷重斷氣。直到當天下午3點，一對要巡視果園的夫妻發現屍體，嚇得趕緊報案。

▲警方在命案現場加強巡邏。（圖／警方提供）

火速逮人 主嫌羈押禁見

警方獲報後迅速展開追查，24小時內便將4名嫌犯全數逮捕到案。其中吳姓嫌犯相當狡猾，見到警方上門還試圖從後門逃竄，當場被埋伏的警力壓制。據悉，4名嫌犯均有毒品相關前科。

全案依殺人罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方複訊後，認為張姓及吳姓主嫌涉嫌重大，已向法院聲請羈押禁見獲准，其餘兩名共犯（吳女、黃男）則各以3萬元交保。至於究竟是誰動手挖眼、割臉，兩名主嫌到案後仍三緘其口，檢察官將擇期解剖，進一步釐清湯姓死者的確切死因。