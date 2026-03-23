宜蘭賓士駕駛違停慢車道直接開門　騎士閃不及慘遭擊落！

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市泰山路段昨（22）日中午發生一起開車門不慎引發的交通事故。一名林姓賓士車駕駛，沿泰山路往員山方向行駛時，疑似因貪圖方便，將車輛違規停放在慢車道，未留意後方來車動態即開啟左前車門，當場與後方行駛中的微型電動二輪車發生碰撞，騎士閃避不及「直接被擊落」倒地受傷。

▲宜蘭泰山路「開門殺」事故中，微電車騎士閃避不及倒地傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方指出，22日中午12時許，1輛自小客車沿泰山路往員山方向行駛，將車輛停放在慢車道，並開啟左前車門準備下車時，遭後方微型電動二輪車撞擊，警消獲報到場立即將受傷倒地的騎士送醫救治，並對兩車駕駛實施吐氣酒測，均無酒精反應，詳細的肇事原因仍待後續調查釐清。

當駕駛準備開啟左前車門下車時，未料後方一輛微型電動二輪車正巧經過，騎士反應不及直接撞上車門，導致騎士當場倒地受傷。警消接獲報案後迅速趕抵現場，立即將傷者送往醫院救治。經警方初步實施酒測，雙方駕駛皆無酒精反應，詳細肇事責任歸屬及原因，仍有待交通大隊進一步調查釐清。

宜蘭分局特別提醒，駕駛人停車應遵守交通法令，切勿任意占用車道。依據《道路交通管理處罰條例》第56-1條規定，汽車駕駛人或乘客於開關車門時，未注意行人、其他車輛而導致交通事故者，最高可處新臺幣 4,800元 罰鍰。

警方再次宣導，開車門應遵循「五步驟」：

看後照鏡

轉頭向後看

反手開門

門先開小縫

確認無車後迅速下車

唯有保持警覺，才能確保自己與他人的行車安全。