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社會 社會焦點 保障人權

台南西港小貨車深夜起火狂燒　警消7車15人急灌救

記者林東良／台南報導

台南市西港區22日晚間傳出一起汽車火警，1輛停放在西港區新復里溪埔寮的自小貨車突然起火燃燒，消防局於晚間8時15分接獲報案後，立即派遣人車前往搶救，幸無人員傷亡。

▲台南市西港區溪埔寮22日晚間發生自小貨車火警，消防人員到場時車輛已全面燃燒。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市西港區溪埔寮22日晚間發生自小貨車火警，消防人員到場時車輛已全面燃燒。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市西港區溪埔寮22日晚間發生自小貨車火警，消防人員到場時車輛已全面燃燒。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，這起火警發生於22日晚間8時15分，地點位於西港區新復里溪埔寮，起火物為1輛自小貨車。消防局受理報案後展開調派，安南車組於晚間8時26分抵達現場，隨即於8時27分出水搶救；火勢於8時29分獲得控制，並在8時31分完全撲滅，整起搶救過程明快，成功防止火勢進一步擴大。

▲台南市西港區溪埔寮22日晚間發生自小貨車火警，消防人員到場時車輛已全面燃燒。（記者林東良翻攝，下同）

消防局表示，現場共出動7輛消防車、15名警消人員前往灌救，初期指揮官為安南小隊長。由於消防人員抵達時，該輛自小貨車已陷入全面燃燒狀態，因此第一時間即採取佈線出水壓制火勢，迅速阻絕延燒風險。所幸本案未造成人員受困或受傷，亦無傳出其他財物損失。消防局初步清查後表示，現場無人傷亡、無財損，後續亦無需進一步火災原因調查。

▲台南市西港區溪埔寮22日晚間發生自小貨車火警，消防人員到場時車輛已全面燃燒。（記者林東良翻攝，下同）

這起小貨車火警雖未釀成傷亡，但車輛全面燃燒畫面仍令人捏把冷汗。消防人員也提醒，車輛若出現異味、冒煙或電線異常等徵兆，應立即停車檢查，避免小狀況拖成大火警；尤其燃油車輛一旦起火，火勢蔓延速度往往極快，真的不是鬧著玩的。

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