快訊／台中登山客失足「脊椎劇痛」　空勤出動黑鷹直升機救援

▲空勤總隊出動黑鷹直升機，救援和平區南湖山屋一名林姓登山客。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

空中勤務總隊台中清泉崗駐地昨(22日)晚間接獲通報，指稱和平區南湖山屋有一名25歲林姓男子因不慎失足墜落導致全身多處擦傷，且脊椎、膝蓋劇痛無法行走，只好對外求援。空勤總隊今(23日)清晨6時57分出動UH-60M黑鷹直升機，並於7時24分抵達目標區域，確認周邊狀況後落地，由特搜隊員評估林男傷勢，並將其攙扶上機，於8時2分返回落地，後送傷患下機後由救護車轉送醫院治療。