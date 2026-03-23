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伊朗革命衛隊稱發射飛彈無人機　攻擊沙國基地、美第五艦隊

▲▼ 伊朗飛彈。（圖／路透）

▲伊朗宣稱使用飛彈與無人機發動攻擊，目標是美國海軍第五艦隊與沙國一座空軍基地。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗革命衛隊「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人表示，部隊使用飛彈和無人機襲擊沙烏地阿拉伯蘇爾坦親王空軍基地（Prince Sultan airbase）以及駐紮在巴林的美國海軍第五艦隊。

哈塔姆安比亞中央總部還說，美軍偵察機駐紮在蘇爾坦親王空軍基地，隨後該基地遭到彈道飛彈襲擊，稱這座基地是美軍部署與行動的核心據點。

半島電視台指出，上述說法尚未得到獨立證實，美國與以色列官方也未對此發表評論。

中東戰火至今仍持續，CNN指出，多國宣稱攔截無人機與飛彈，伊朗多個城市遭到空襲。

．阿拉伯聯合大公國：在攔截彈道飛彈後，阿布達比Al Shawamekh郊區有一名印度人士因掉落殘骸受傷。阿聯國防部表示，正在應對來自伊朗的飛彈與無人機攻擊。

．沙烏地阿拉伯：沙國國防部表示，已攔截兩枚朝首都利雅德（Riyadh）飛來的彈道飛彈，正在應對該國東部與北部邊境地區的無人機事件。

．科威特：軍方稱，科威特防空系統也在攔截敵方飛彈與無人機威脅。

．伊朗：伊朗官媒稱德黑蘭多地遭空襲，同時以色列軍方宣稱發動新一波攻勢。港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）一座波斯灣廣播中心無線電發射台遭攻擊，造成1死1傷。霍拉馬巴德（Khorramabad）一處住宅區遇襲造成多人死傷，紅新月會則是對西北部烏魯米耶（Urmia）一處遭襲的住宅區進行救援

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