百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

▲湯男遭毀容棄屍。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林百果山命案駭人聽聞！一名湯姓男子被人發現陳屍在偏僻的產業道路上，死狀極為悽慘，不僅臉皮被劃爛、幾乎遭削去，雙眼眼珠更被活生生挖空，血肉模糊。警方經過連夜追查，在24小時內迅速逮捕4名嫌犯，而這起命案背後原因，據悉疑似一對夫婦不滿外甥黃男遭死者供毒，竟夥同友人聯手殘酷私刑報復。

這起命案發生在這個月20日凌晨，據了解，當時張姓舅舅接到外甥黃男的求救電話，便與吳姓妻子及吳姓男子前往30多歲的湯姓男子在台中逢甲福上巷的租屋處理論，不滿湯男提供毒品給外甥，因此決定要給他一個「教訓」。

▲現場遺留線香。（圖／民眾提供）

從凌晨零點到2點，湯姓男子被押著在彰化埔心一帶繞了2小時，2點左右被帶到員林百果山的案發現場。張姓主嫌持美工刀與另一名吳姓友人持樹枝對湯男施虐，僅僅半小時後，湯男就因傷重斷氣。事發後，嫌犯們隨即逃逸，直到當天下午3點左右，一對要到果園巡視的夫妻驚見屍體，嚇得趕緊報案。附近居民回憶，發現屍體的婦人因驚嚇過度，渾身發抖。

警方獲報後，於下午5點鎖定嫌犯行蹤，晚間6點就在埔心逮捕張姓主嫌及其吳姓妻子，隔日下午1點，又動員警力在田尾將另一名吳姓嫌犯逮捕到案。其中吳姓嫌犯非常狡猾，見到警方上門立刻往後門逃竄，沒想到後門早已被警力層層包圍，一開門就被壓制在地。

▲警方在附近加強巡邏。（圖／民眾提供）

全案依殺人罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方複訊後，認定張姓及吳姓主嫌涉嫌重大，已向法院聲請羈押禁見獲准，其餘兩名共犯則各以3萬元交保。據悉，4名犯嫌均有毒品相關前科。

至於究竟是誰動手挖眼、割臉，兩名主嫌到案後仍三緘其口，檢察官將擇期解剖，進一步釐清湯姓死者的確切死因與完整案情。