女拍色片賺錢「尿遍入住Airbnb」　咖啡機、麵包機全遭殃屋主崩潰

▲女子在租屋內到處小便，破壞家具被逮捕。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子因為涉嫌在當地2間Airbnb民宿中小便，破壞價值超過5000美元（約台幣16萬元）家具，還將拍攝影片內容放在成人網站上賺錢，讓她被逮捕。

恐怖房客 屋主損失價值16萬家具

佛州彭薩科拉(Pensacola)警方接獲當地一民宿老闆報案，投訴31歲女子妮可萊特(Nicolette Keough)入住他所擁有的2間租房時，竟然在屋內各種物品上小便，被汙染物品包含咖啡機、烤麵包機、床、電視機、唱片機、地毯和椅子上。

A Florida woman was arrested after she reportedly caused $5,355 in damage to two Pensacola Airbnb rentals by urinating on the furniture — allegedly using video of the incidents to create adult content, reports WKRG.https://t.co/VUH90JU3oZ — KATV News (@KATVNews) March 22, 2026

妮可萊特的惡劣行為導致屋主需要把所有物品更換，2間房造成的損失分別為3980美元（約台幣12萬多元）與1374美元（4萬多元）。

警方表示，這名房主透過Airbnb應用程式收到屋內遭破壞的通報後，後來還在成人網站上找到妮可萊特拍攝的相關成人影片，讓他氣得報警求償。妮可萊特已於15日被警方逮捕，被指控刑事毀壞罪並送到監獄中，後來獲准保釋。