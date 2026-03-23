彰化芳苑某蛋雞場爆「H5N1禽流感」！　今撲殺6.2萬雞隻清場消毒

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府全力防堵禽流感疫情！彰化縣動物防疫所今（22）日表示，芳苑鄉一處蛋雞場18日經農業部獸醫研究所確診感染H5N1亞型高病原性禽流感病毒。防疫人員於今日正式完成該場的撲殺、清場及消毒工作，總計撲殺6萬2,314隻蛋雞。

▲彰化爆H5N1禽流感病毒，今撲殺6萬2314隻蛋雞。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

彰化縣動防所指出，此案例是透過主動監測採樣發現。由於近期氣溫日夜溫差大，易造成家禽高度緊迫並導致抵抗力降低，動防所特別提醒養禽業者應注意保暖與通風，並持續加強禽場防鳥設施及落實人車門禁管制。包含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車及相關載具（蛋箱、蛋盤等），進出場區務必確實消毒。

動防所強調，養禽場若出現異常，如：平飼死亡率連兩天≧0.4%、籠飼或白肉雞場連兩天≧0.2%，或是飲水量、產蛋率下降大於5%，以及家禽出現顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡，畜主應立即主動通報（04-7620774），若未依規定通報，可處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

彰化縣政府再次籲請業者，務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實生物安全防疫。倘若經查不符防治措施者，最高可裁處新台幣15萬元並限期改善；屆期未改善且場內檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽將依規定不予補償，請業者切勿心存僥倖。