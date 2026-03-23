　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸冷血人販子「梅姨」毀9家庭　被拐者憶：常夢見她盯著自己

▲中國人口販子「梅姨」落網。（圖／翻攝自人民日報）

▲中國人口販子「梅姨」落網。（圖／翻攝自人民日報）

記者廖翊慈／綜合報導

震驚中國社會的「張維平等人拐賣兒童案」21日終於畫下句點。廣東警方指出，追緝21年的犯罪嫌疑人謝某某（女）「梅姨」已遭緝捕歸案。這名神祕女子只要有小孩就收的冷血性格，一共拐賣9名兒童。其中一名被拐者鐘彬回憶道，常做惡夢，夢到「梅姨」盯著自己看。

據《新京報》報導，被拐者鐘彬回到父母身邊後表示，童年時經常做惡夢，夢到梅姨那雙眼睛一直盯著自己看，「梅姨的長相我可能不記得了，但那雙眼睛我記得一清二楚。」

▲鐘彬。（圖／翻攝自新京報）

▲鐘彬（左）。（圖／翻攝自新京報）

鐘彬說道，「得知梅姨落網後，我當時很激動，整個人都跳起來了，還激動到哭了，甚至太激動到想吐，第一個打電話給我的是爸爸，他當時放下手邊的搬磚工作趕快跟我說這件事，他很激動打了視訊給我，後來陸陸續續，還有其他人，也打來電話告知我這個消息。」

他也感慨，被「梅姨」拐走時，自己才一歲半，其實沒什麼記憶了，但總能在惡夢中想起那一雙盯著自己的雙眼，「我以前就覺得，梅姨是每個兒童的惡夢。」在得知消息前一晚，他還曾在社群平台發聲怒斥人販子，隔天即傳來「梅姨」落網的消息，他與父親得知後心情無比激動。他表示，「梅姨」落網的消息，對還在尋親的家庭是一大希望。

▲鐘彬表示，童年惡夢時常夢到梅姨。（圖／翻攝自新京報）

▲鐘彬表示，童年惡夢時常夢到梅姨。（圖／翻攝自新京報）

先前報導指出，回溯這段橫跨20多年的人口販賣犯罪史，「梅姨」在人口販運鏈中扮演了極其冷血的角色。根據已經判處死刑的主犯張維平2017年供述，他在2003年至2005年間拐賣的9名兒童，全部透過梅姨聯繫轉賣。

「梅姨」完全不在乎孩子的來源，甚至向人口販子承諾「只要有孩子我就收」。她行事極為謹慎，從不向張維平透露孩子的去向，連曾同居過的男友也對其背景一無所知。

▲梅姨落網前，未曾在社會留下任何一張照片。（圖／翻攝自新京報）

▲梅姨落網前，未曾在社會留下任何一張照片。（圖／翻攝自新京報）

「梅姨」身分之謎多年來備受關注。2017年廣州警方依據描述首次繪製模擬畫像並發布懸賞，2018年廣州市中級人民法院對張維平等5人拐賣兒童案一審宣判，分別被判處有期徒刑至死刑不等。2019年在家屬要求下重繪畫像，雖連親友都認為相似度高，但仍因當時辦案條件受限，始終無法鎖定嫌犯。

案件此後一度陷入僵局。警方指出，「梅姨」僅存在於張維平供述中，經全面排查常住與流動人口仍無直接證據證實其身分。儘管2019年至2020年間陸續找回多名被拐兒童，包括申聰成功與家人團聚，但關鍵人物始終下落不明，成為案件最大疑點。

▲梅姨現在長相與之前模擬畫像相似度不到30% 。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲梅姨現在長相與之前模擬畫像相似度不到30% 。（圖／翻攝自紅星新聞）

後續案件持續推進，2023年張維平、周容平被執行死刑，2024年再有被拐兒童陸續尋回，至此9名兒童全數團聚。直到2026年3月21日，廣東廣州警方最終確認「梅姨」身分並宣布落網，這起長達21年的拐賣案件也終於畫下句點。

【延伸閱讀】

陸人販子「梅姨」落網前無任何照片！畫像師激動喊：終於等到這天

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股跌千點！金管會彭金隆喊「情況複雜」
大谷翔平對台滿貫砲球衣　驚人天價成交
陸女星爆「拎5.7萬黃色塑膠袋」走紅毯　真相曝光藏洋蔥
快訊／紐約機場「飛機碰撞消防車」現場畫面曝光　傳多人傷
嗆馬英九身邊有藍營「賊人」　鄭麗文：長期對國民黨造成傷害
超商新一波咖啡優惠來了！美式、拿鐵「買1送1」
鍾麗緹女兒辣照翻車！背後驚見姊姊坐馬桶
不只核武跟石油！伊朗手上還有「1王牌」　恐怖代價曝光
退隊半年　樂天人氣女孩回來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸行業內捲！大疆告影石竊取專利　6項爭議專利權已正式立案

陸冷血人販子「梅姨」毀9家庭　被拐者憶：常夢見她盯著自己

小米新SU7首批新車交付　雷軍親自替車主開門送行

律師揭「梅姨」潛逃23年原因　隱於平凡的惡！認為販賣兒童做好事

陸「麻醉活魚」保持新鮮送餐廳「醒過來」　麻藥用工業酒精催化　

中東戰火將衝擊糧食風險　陸學者：砲火未落農田而是擊中全球飯碗

陸專業配音員集體發聲維權　批商用AI盜取聲音訓練模型

陸人販子「梅姨」落網前無任何照片！畫像師激動喊：終於等到這天

派出所強迫15歲少女口交　福建狼警「只判2年9個月」

33歲陸女「上班久坐出現血便」竟是大腸癌晚期　醫嘆：已淋巴轉移

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

陸行業內捲！大疆告影石竊取專利　6項爭議專利權已正式立案

陸冷血人販子「梅姨」毀9家庭　被拐者憶：常夢見她盯著自己

小米新SU7首批新車交付　雷軍親自替車主開門送行

律師揭「梅姨」潛逃23年原因　隱於平凡的惡！認為販賣兒童做好事

陸「麻醉活魚」保持新鮮送餐廳「醒過來」　麻藥用工業酒精催化　

中東戰火將衝擊糧食風險　陸學者：砲火未落農田而是擊中全球飯碗

陸專業配音員集體發聲維權　批商用AI盜取聲音訓練模型

陸人販子「梅姨」落網前無任何照片！畫像師激動喊：終於等到這天

派出所強迫15歲少女口交　福建狼警「只判2年9個月」

33歲陸女「上班久坐出現血便」竟是大腸癌晚期　醫嘆：已淋巴轉移

防檢署揭「出國伴手禮地雷清單」禁帶回台　最高罰100萬

高雄越南情侶裸身倒臥床上雙亡　疑「提親遭反對」起殺機

中信兄弟攜手Red Bull迎新球季　開幕戰邀金曲歌王蕭煌奇獻唱年度曲

百果山命案現場「待人坑」傳說曝　民俗專家揭凶手削臉挖眼動機

神話金烔完黑歷史遭揭發！　前經紀人痛罵：哥就是個混蛋

日月潭驚天一跳！吳彥翰撐竿跳5.50公尺破全國　強勢達標名古屋亞運

馬斯克啟動Terafab計畫　陸行之不看好：什麼都做、什麼都做不精

大谷翔平對台滿貫砲球衣破4800萬成交　義大利咖啡機也高價賣出

賴清德拋重啟核電！盧秀燕表態：丟棄反核神主牌是正確的

《赤血沙漠》遭玩家抓用AI　畫作「半人半馬」...官方道歉了

【迪士尼在逃公主】捷克狼犬萌追蝴蝶！根本狗界小仙女❤️

大陸熱門新聞

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬

「梅姨」落網前無任何照片！畫像師喊：終於等到這天

狂收3000投訴！陸外銷冷氣竟是「電風扇」　日本機構踢爆集體造假

陸人口販子「梅姨」落網長相大變　畫像相似度不到30%

躲藏23年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

假陽具滑入肛門　他忍3天就醫：不小心坐到

33歲陸女「上班久坐」竟釀大腸癌晚期

陸「麻醉活魚」保持新鮮送餐廳「醒過來」 麻藥用工業酒精催化　　

律師揭「梅姨」潛逃23年原因　

演出中遭嗆聲！陸歌手用麥克風怒砸觀眾

福建狼警強迫15歲少女口交　只判2年9個月

陸最牛臥底不是警察是記者

陸女赴泰打工連發7條「救我」　最後影像遭嫌犯拖拽

更多熱門

相關新聞

「梅姨」落網前無任何照片！畫像師喊：終於等到這天

「梅姨」落網前無任何照片！畫像師喊：終於等到這天

震驚中國社會的「張維平等人拐賣兒童案」21日在廣東警方的努力下，追緝21年的犯罪嫌疑人謝某某（女）「梅姨」已遭緝捕歸案。這名神祕女子只要有小孩就收的冷血性格，一共拐賣9名兒童，但卻未曾留下照片。負責畫「梅姨」畫像的林宇輝得知落網消息後，激動高喊「終於等到這天」！

有孩子就收！陸人口販子「梅姨」拐賣9童當生意

有孩子就收！陸人口販子「梅姨」拐賣9童當生意

菜園挖出「異形淮山」！像人手還有指甲

菜園挖出「異形淮山」！像人手還有指甲

廣東「熱水燙碗」消毒有效？實驗結果公布

廣東「熱水燙碗」消毒有效？實驗結果公布

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅 被稱為「南方人蔘」

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅 被稱為「南方人蔘」

關鍵字：

拐賣兒童梅姨張維平案廣東

讀者迴響

熱門新聞

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

今變天！　2波鋒面接力

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

美國務院發布全球警示

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

辣模遊日驚魂！下飛機口袋竟多出中國身分證

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面