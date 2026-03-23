陸冷血人販子「梅姨」毀9家庭　被拐者憶：常夢見她盯著自己

▲中國人口販子「梅姨」落網。（圖／翻攝自人民日報）

記者廖翊慈／綜合報導

震驚中國社會的「張維平等人拐賣兒童案」21日終於畫下句點。廣東警方指出，追緝21年的犯罪嫌疑人謝某某（女）「梅姨」已遭緝捕歸案。這名神祕女子只要有小孩就收的冷血性格，一共拐賣9名兒童。其中一名被拐者鐘彬回憶道，常做惡夢，夢到「梅姨」盯著自己看。

據《新京報》報導，被拐者鐘彬回到父母身邊後表示，童年時經常做惡夢，夢到梅姨那雙眼睛一直盯著自己看，「梅姨的長相我可能不記得了，但那雙眼睛我記得一清二楚。」

▲鐘彬（左）。（圖／翻攝自新京報）

鐘彬說道，「得知梅姨落網後，我當時很激動，整個人都跳起來了，還激動到哭了，甚至太激動到想吐，第一個打電話給我的是爸爸，他當時放下手邊的搬磚工作趕快跟我說這件事，他很激動打了視訊給我，後來陸陸續續，還有其他人，也打來電話告知我這個消息。」

他也感慨，被「梅姨」拐走時，自己才一歲半，其實沒什麼記憶了，但總能在惡夢中想起那一雙盯著自己的雙眼，「我以前就覺得，梅姨是每個兒童的惡夢。」在得知消息前一晚，他還曾在社群平台發聲怒斥人販子，隔天即傳來「梅姨」落網的消息，他與父親得知後心情無比激動。他表示，「梅姨」落網的消息，對還在尋親的家庭是一大希望。

▲鐘彬表示，童年惡夢時常夢到梅姨。（圖／翻攝自新京報）

先前報導指出，回溯這段橫跨20多年的人口販賣犯罪史，「梅姨」在人口販運鏈中扮演了極其冷血的角色。根據已經判處死刑的主犯張維平2017年供述，他在2003年至2005年間拐賣的9名兒童，全部透過梅姨聯繫轉賣。



「梅姨」完全不在乎孩子的來源，甚至向人口販子承諾「只要有孩子我就收」。她行事極為謹慎，從不向張維平透露孩子的去向，連曾同居過的男友也對其背景一無所知。

▲梅姨落網前，未曾在社會留下任何一張照片。（圖／翻攝自新京報）

「梅姨」身分之謎多年來備受關注。2017年廣州警方依據描述首次繪製模擬畫像並發布懸賞，2018年廣州市中級人民法院對張維平等5人拐賣兒童案一審宣判，分別被判處有期徒刑至死刑不等。2019年在家屬要求下重繪畫像，雖連親友都認為相似度高，但仍因當時辦案條件受限，始終無法鎖定嫌犯。

案件此後一度陷入僵局。警方指出，「梅姨」僅存在於張維平供述中，經全面排查常住與流動人口仍無直接證據證實其身分。儘管2019年至2020年間陸續找回多名被拐兒童，包括申聰成功與家人團聚，但關鍵人物始終下落不明，成為案件最大疑點。

▲梅姨現在長相與之前模擬畫像相似度不到30% 。（圖／翻攝自紅星新聞）

後續案件持續推進，2023年張維平、周容平被執行死刑，2024年再有被拐兒童陸續尋回，至此9名兒童全數團聚。直到2026年3月21日，廣東廣州警方最終確認「梅姨」身分並宣布落網，這起長達21年的拐賣案件也終於畫下句點。

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