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川普下最後通牒！　打伊朗「三大意外」難見戰爭終點

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普對伊朗戰爭的說法在短短幾天內反覆，外界質疑這點反映了美方在缺乏明確戰略下捲入衝突，而且接連面對預料之外的發展，包括伊朗未屈服、未出現內部動盪，以及荷莫茲海峽危機引發油價飆升，迫使川普政府轉而尋求盟友支援。

三個意外　川普打伊朗變前途不明

《紐約時報》（The New York Times）分析，戰事至少出現3項川普未預期的發展。首先，伊朗並未如預期讓步，伊朗革命衛隊與民間社會也未出現明顯動搖。儘管美方稱內部已有鬆動跡象，但美歐情報單位表示，尚無證據顯示伊朗政權或民間出現倒戈情況。

其次，能源市場失控。國際能源總署形容，此次衝擊為全球石油市場史上最大規模供應中斷。美國雖承諾釋出戰略儲油，但庫存僅約6成，準備不足，甚至一度放行已在海上的俄羅斯與伊朗石油，以平抑市場波動，卻也讓交戰對手受益，效果仍有限。報導指出，伊朗已將擾亂能源市場視為重要反制手段。

第三，美方開始意識到盟友的重要性。報導引述一名波灣國家國防部長說法指出，戰事初期川普並未預期需要盟友協助，認為衝突將迅速結束；但如今無論護航荷莫茲海峽或維持區域穩定，都可能演變為長期任務，時間甚至可能以數月或數年計。

報導進一步指出，川普過去在其他軍事行動中的快速成果，強化其對美軍能力的信心，也導致對伊朗情勢的誤判。如今戰局發展顯示，這場原被描述為短期行動的戰爭，已難以看到明確終點。

▲川普伊朗戰事難看見終點。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲川普伊朗戰事難看見終點。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

一天內從逐步結束戰爭到威脅攻擊伊朗全國電廠

川普20日才表示將逐步結束對伊朗的軍事行動，但隔日隨即改口，對伊朗發出最後通牒，要求重啟荷莫茲海峽，否則將鎖定伊朗電廠發動攻擊，甚至點名從最大電廠開始。該電廠被認為是位於布什爾的核電設施，長期以來被視為不應攻擊的敏感目標，一旦遭破壞恐引發嚴重環境災難。

▲荷莫茲海峽交通中斷，油輪停泊在蘇丹港口。石油、原油。（圖／路透）

▲荷莫茲海峽交通中斷，油輪停泊在蘇丹港口。（圖／路透）

伊朗一名消息人士22日透露，德黑蘭正推動將對荷莫茲海峽的控制權「變現」，未來可能建立新的法律制度，規範船隻通行條件。外界盛傳，每艘油輪可能須支付約200萬美元（約新台幣6400萬元）才能通過。該人士並強調，伊朗將持續對以色列施壓，並要求川普接受其提出的停戰條件，否則恐面臨「政治自殺」風險，甚至賭上整個政治生涯。

▲川普態度大轉彎。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲川普態度大轉彎。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

►伊朗擬收「6400萬過路費」！再嗆川普：被炸就全面封鎖荷莫茲海峽

川普針對中東局勢發表嚴厲警告，明確設定48小時最後期限。他說，「如果伊朗不在這刻起48小時內，在『無威脅』的情況下『完全開放』荷莫茲海峽，美國將打擊並摧毀他們的各個發電廠，就從最大的一個開始！」

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad ⁠Baqer Qalibaf）指出，一旦本國發電廠遭攻擊，區域內關鍵基礎建設將被視為報復對象，並警告此舉可能長時間推高全球油價。

伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人還表示，如果伊朗燃料與能源基礎設施遭到敵方攻擊，「美國及以色列政權在該地區的所有能源、資訊科技以及海水淡化基礎設施，都將成為被攻擊的目標」。

►川普48小時後開轟　伊朗警告報復升級！區域設施恐「不可逆毀滅」

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