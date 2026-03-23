快訊／中油「最貪執行長」徐漢棄保潛逃　一審重判25年

▲前中油執行長徐漢（左）。（圖／翻攝自中油公司網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉收賄高達2710萬元，未料他竟在判決前夕，疑似於19日在屏東萬巒剪斷電子腳鐐後棄保潛逃，橋頭地方法院今（23）日上午10點一審宣判，依貪污罪重判徐漢徒刑25年。

回顧案情，徐漢從基層一路爬升至中油高層，曾被視為「油人典範」，卻在掌握採購權期間涉入多起弊案。檢廉查出，他經手8項標案總額近10億元，檢調執行搜索時，在其辦公室搜出鉅額現金2710萬元，創下貪瀆案件查扣現金紀錄，因此被外界稱為「最貪執行長」。

徐漢涉案後一度被羈押超過2年，去年6月被起訴後，法院裁定500萬元交保，但需配戴電子腳鐐。

徐漢的涉貪案原訂1月宣判，但由於全案涉及人數超過百人，審理超過3年半，因此法官裁定延到3月23日一審宣判，並諭令徐漢必須到庭聆聽宣判。

不料，徐漢卻在19日剪斷電子腳鐐棄保潛逃，檢警指出，監控中心當天中午發現徐漢訊號異常中斷，趕赴現場時僅見遭剪斷的電子腳鐐，人早已不知去向，形同精心策劃的脫逃行動，法院火速開出拘票，並聯手警方與海巡單位全面圍捕，嚴防其循南部海岸偷渡出境。

儘管徐漢已經「人間蒸發」，但橋頭地院今日上午10點仍如期宣判，依貪污罪等11罪，判處徐漢有期徒刑25年，全案可上訴。