墓園活春宮！男女「墓碑旁激戰」不雅片瘋傳　當場被抓包飆罵

▲ 一名男子在墓園公然裸體。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞一對男女日前在墓園上演活春宮被抓包，不雅行徑曝光後引發網友撻伐。一名華裔婦人當場怒斥兩人褻瀆逝者，更透露不是第一次發現他們在墓地進行性行為。

38秒影片曝光 婦人怒吼「又抓到你們了」

綜合《中國報》等當地媒體，社群媒體流傳的38秒畫面中有一名全身赤裸的男子背對鏡頭，一名下半身脫光的半裸的女子則坐在墓碑旁的石墩上，還可聽見拍攝影片的婦人大聲斥責，「又抓到你們兩個了！他們已經在墓園裸體好幾次了！」

婦人情緒激動地質問兩人，為何要在祭拜先人的莊嚴場所做出不當行為，「這裡可是人們祭拜死者的地方！」她強調這對男女不只一次在此親熱，不僅弄髒了墓地，更是對往生者極大的不敬。

裸男淡定穿褲道歉 婦人堅持報警

不過這名裸男顯得十分淡定，不慌不忙穿上褲子後才向拍攝者道歉，但婦人完全不接受，堅持要將影片交給警方處理。

據了解，事發墓園位置相當隱蔽，位於死巷盡頭，四周被茂密林木環繞，形成天然屏障，即便有民眾在主幹道行駛，也難以察覺內部動靜。但周邊設有火化場、骨灰塔及殯儀館，每天都有民眾前來祭拜。

影片曝光後，網友紛紛留言痛批兩人行為敗壞風俗，「沒錢開房就直接在墓地做，太離譜」、「這對我們的文化非常不尊重」。目前影片拍攝的確切時間與地點尚未證實。