軍購條例開審！顧立雄盼通過院版　藍：在野有些主張被證明有遠見

▲國防部長顧立雄23日在立法院受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院1.25兆軍購特別條例今（23日）審查，國防部長顧立雄表示，今天來報告說明行政院版的完整性跟必要性，希望朝野協商找到共識，也希望國防部版本獲得大家支持。國民黨立委牛煦庭說，總統賴清德感謝立院修正《核管法》，如此宣示代表立法院很多討論被妖魔化的議題跟主張，不見得沒道理，時間會給大家答案，有些主張是有道理的，甚至事後會被證明有遠見。

立法院外交國防委員會與財政委員會23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團3500億版的軍購特別條例。對於若審查通過的是在野黨版本，顧立雄會前受訪表示，今天來報告說明院版完整性跟必要性，也將強調院版考量的最具周延，會希望跟不分朝野來協商找到共識，還是希望國防部版本獲得大家支持。

有關陸軍八軍團117旅昨傳出大批5.56公厘步槍彈空殼數量對不上帳，短少數量多達近8000發，顧立雄回應，是在檢查時發現空彈殼數量跟資料不符，「實彈沒有任何短缺」，會就帳上不符情況進行調查，同時也請檢調介入，有詳細狀況後再報告。至於對美採購的首架MQ-9B「死神」無人機日前交機，何時回台灣？顧立雄說，第一批預計第三季。

在審查軍購條例前，白委王安祥跟藍委牛煦庭就各自黨版進行說明。王安祥表示，民眾黨支持提升國防預算、強化台灣整體戰力、堅決反對缺乏戰略邏輯、違背財政紀律、規避國會監督的巨額預算，主張特別預算界線不能模糊，應該回歸到一般性常態性的公務預算處理項目就該回歸一般性公務預算，以符合財政透明跟長期規劃的財政紀律。

王安祥說，中共對我軍事威脅升高，民眾黨為呼應社會對強化國家的期待 提出軍購條例，版本羅列美方清楚表明的軍購項目，也設計一年一期編列；在條例通過後，行政院需要專報並經立院同意，第二期編列時也須提供採購進度、付款情形、裝備到貨情形等專報，「我們支持國防，不支持不清楚的國防」。





▲國民黨立委牛煦庭。（資料照／記者湯興漢攝）

牛煦庭指出，上周末賴清德對「非核家園」轉彎，甚至感謝立院修正《核管法》，如此宣示代表立法院很多討論被妖魔化的議題跟主張，不見得沒道理，當初在野黨團堅持修《核管法》就被出征，甚至成為被罷免的理由，但時間會給大家答案，有些主張是有道理的，甚至事後會被證明有遠見。

牛煦庭說，今天軍購條例不外如是，在野提出不同版本，各黨在軍購意見、手段、時程等方面都略有不同，站在在野角色，希望大家慎重理性討論， 不能隨便同意空白授權，不能接受一件應該要提早溝通、詳細溝通的重大決策，只因為總統一次外媒投書就要被情緒勒索、全盤接受，如果接受，是愧對在野責任跟角色。



牛煦庭表示，國民黨提醒，院本條例橫跨總統任期，動用下任期預算，這樣符合權責相符、任期對應原則嗎？如此巨額財政支出是否對社福民生預算產生排擠效應？商購、自製開支屢傳弊端，拉法葉案到裝潢公司買炸藥案，如果用特別條例一包通吃，所有國防採購都開綠色通道，這必須要三思。國民黨的特別條例支持對美合理軍購，按發價書進度合理編列，也確保執行時間縮短，也希望趕快強化國防戰力；另外希望審查不要被政治操作，大家秉於理性盡量溝通來達成共識。