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外星人檔案解密？美政府悄註冊「Alien」網域　白宮：敬請期待

▲▼美國國防部先前公開一段由海軍飛官拍攝到的UFO影片、UAP、不明飛行物。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國國防部先前公開一段由海軍飛官拍攝到的UAP畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦政府近日悄悄註冊2個神秘網域「Alien.gov」和「Aliens.gov」，消息曝光後立刻在網路掀起熱議。面對外界好奇追問，白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）19日僅回應「敬請期待！」並附上外星人表情符號。

川普曾下令公開機密　網域註冊時機敏感

綜合《今日美國》及《衛報》，美國網路安全暨基礎建設安全局（CISA）上周登記註冊這2個網域，時間點就在總統川普宣布將下令公開外星生命相關機密檔案的1個月後，不過目前尚未正式啟用，輸入網址只會看到錯誤訊息。

川普2月指示國防部長赫格塞斯等政府機構，著手準備釋出與外星生命、不明空中現象（UAP）及不明飛行物（UFO）相關政府文件。此前，前總統歐巴馬在播客節目中表示相信外星生命存在，但從未看過相關證據，川普當時還批評他洩露機密資訊。

NASA前官員：打破污名化關鍵一步

美國國家航空暨太空總署（NASA）前太空政策副主管高德（Michael Gold）對此持樂觀態度，「行政部門願意檢視檔案、透過網站釋出資料，本身就是重大進展」，認為這是打破長期污名化的關鍵一步。

事實上，副總統范斯、國務卿盧比歐、國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）等政府高層都曾公開表達對不明飛行物議題的關注。

國會多場聽證　部分解密檔案已可查閱

美國國會近年來已針對不明空中現象舉行多場聽證會，最近一次在去年9月，4名證人作證分享親身經歷。根據2023年通過的法案，國家檔案局已開始建立相關檔案庫，部分解密文件已可在官網查閱，不過政府機構仍保有將特定檔案列為機密的權限。

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