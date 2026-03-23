1500人喪生！美伊開戰「血染小學、天降毒雨」　衝突時間軸一次看

▲以色列空襲伊朗石油設施，油庫爆炸引發大火。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

中東衝突爆發已近1個月，美以宣稱攻擊目標是消除德黑蘭核武威脅、摧毀其彈道飛彈能力，並讓伊朗人民擺脫神權專制政府。不過《衛報》指出，伊朗人民如今反而承受了日益沉重的打擊，而且根據伊朗國家電視台21日最新數據，當地已有超過1500人喪生。

▼美伊衝突時間軸。點圖可放大。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）



2/28～3/7｜戰火開端

．戰爭爆發首日，美軍戰斧（Tomahawk）飛彈擊中伊朗南部米納布鎮（Minab）一所女子小學，造成至少175人死亡，大部分為兒童。同日，伊朗南部拉梅爾德市（Lamerd）一處體育館遇襲，導致20人罹難，包括正在打排球的少女。隔天，德黑蘭甘地醫院（Gandhi hospital）也在空襲中嚴重受損。

．首週轟炸更摧毀了聯合國教科文組織世界遺產古列斯坦宮（Golestan Palace）及德黑蘭大巴扎（Grand Bazaar）等古蹟。

．聯合國難民署統計，48小時內就有10萬人逃離首都德黑蘭（Tehran）。

▲▼米納布鎮3日舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的上百名女學童與教職員。（圖／路透）





3/8～3/15｜生態浩劫

．3月8日，也就是以色列轟炸伊朗石油儲存設施隔天，德黑蘭降下含有毒汙染物的「黑雨」。WHO警告，攻擊石油設施造成的環境影響，將對兒童、老年人及慢性病患者造成嚴重健康危害。

．伊斯法罕（Isfahan）的阿里卡普宮（Ali Qapu Palace）、四十柱宮（Chehel Sotoun）與賈瑪清真寺（Jameh Mosque）等歷史建築被破壞。

．伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent Society）14日表示，戰爭頭兩週已逾4萬棟民用建築受損，其中包括1萬戶民宅，該機構還接獲7萬通心理諮商與求助電話。

▼油庫爆炸後，德黑蘭上空出現恐怖黑煙，甚至降下有毒黑雨。（圖／路透）





3/16～3/21｜物資匱乏與政治高壓

．聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）18日警告，中東各地的人口稠密城市及主要能源設施持續遇襲，意味著許多民眾在「困苦、不確定與恐懼」之中度過開齋節。

．聯合國人權事務辦公室也指出，伊朗平民正面臨斷電、藥品短缺、嬰兒奶粉及燃料不足等問題，當地住宅區、醫療院所、商店、法院、世界遺產、能源設施、大約500所學校遭飛彈擊中。

．伊朗政府持續鎮壓國內民眾與異議人士，人權問題嚴峻，網路連線也被限制。此外，政府也於20日宣布調漲最低工資60%，以因應二戰以來最嚴重的通膨危機。

▲▼德黑蘭備受戰火摧殘，民眾驚慌奔逃。（圖／路透）



3/22｜川普最後通牒

．美國總統川普22日警告，若伊朗不在48小時內重新開放荷莫茲海峽，美軍將「攻擊並摧毀」伊朗發電廠，並且放話「從最大的開始」。

．伊朗回應，若川普執行威脅，將徹底封鎖這條全球20%石油運輸要道，強調「我們沒有也不會發動戰爭，但若敵人攻擊我們的發電廠，我們將竭盡所能保衛國家與我們人民的利益。」

．伊朗紅新月會22日表示，戰爭爆發以來，已有超過8萬棟民用設施遇襲，包括260間醫療設施。