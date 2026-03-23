日本油荒！東京巴士買不到油　北海道加油站缺油道歉「川普害的」

▲ 日本加油站貼出因川普政策導致缺油的告示。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯手以色列對伊朗發動軍事行動已逾20天，中東原油供應鏈陷入混亂，嚴重衝擊高度仰賴石油進口的日本。不僅油價創新高，部分地區更上演油荒，連公營巴士都面臨無油可用的窘境。北海道函館市一間自助加油站日前乾脆在店門口擺出告示牌，寫著「因川普導致缺油，深感抱歉」，照片在社群平台瘋傳，引發網友熱議。

大眾運輸受影響 東京京都公車標案接連流標

《彭博》19日報導，這波油荒已嚴重衝擊日本公共運輸系統。東京都、京都市、川崎市等地方政府舉辦的燃油採購招標接連流標，業者紛紛拒絕投標。

京都市交通局16日針對4月至5月市營巴士用油的招標宣告失敗，承辦人員坦言，戰前設定的預算價格與目前狀況落差太大，業者研判難以承接。東京都交通局4月至6月的輕柴油標案同樣落空，川崎市首輪招標也無疾而終，預計30日重新招標。

運輸業者面臨供貨限制

國土交通大臣金子恭之17日在記者會上證實，已接獲卡車及巴士業者反映，石油銷售公司正對大宗採購客戶實施供貨限制，「聽說很難像以前一樣取得足夠柴油」，內陸航運及客輪業者也遭遇重油供應管制。

秋田唯一加油站斷油 農忙期恐受衝擊

秋田縣大潟村唯一的加油站陷入斷油危機，JA大潟村加油站站長山王丸正人透露，所有供應商都說沒有庫存，而他最擔心的是即將到來的農忙期，因拖拉機等農機具都需要輕柴油做為燃料，這是最大的問題」。該站自16日起僅對持有配給券的會員供油，19日後更宣布暫停供應汽油。

在札幌市經營3間ENEOS加油站的河辺石油社長河邊善一表示，ENEOS要求「供貨量壓到去年水準」，目前雖未造成衝擊，但他仍憂心，「若下周管制更嚴，就可能出現供應不足問題。」日本政府16日已啟動民間石油儲備釋出機制因應，但情勢能否好轉仍是未知數。