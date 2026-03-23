歐樂沃嘉年華4/4 登場　第100萬名遊客全家免費玩1年

▲歐樂沃嘉年華 4/4 登場，第100萬名遊客全家免費玩一年 。（圖／歐樂沃築夢城堡提供）

記者翁伊森／嘉義報導

被譽為「地表最美城堡」的歐樂沃築夢城堡，自 2025 年開幕以來迅速席捲社群媒體，成為中南部最熱門的打卡地標。隨著清明兒童連假將至，園區預計將於 2026 年 4 月 4 日正式突破 「100 萬參訪人次」大關！為慶祝這份夢想里程碑，園方宣布加碼祭出超級大獎：第 100 萬名入園的幸運兒，將獲得「一家三代一年免費入園」的專屬資格，邀請全民共同見證奇蹟時刻。

歐樂沃築夢城堡表示，這一百萬人次代表著一百萬份笑聲與家庭回憶。為了回饋支持者，園方特別設計「百萬小勇士誕生」活動。當第 100 萬名遊客踏入城堡的那一刻，不僅有充滿儀式感的慶祝儀式，更奉上「一家三代一年免費入園」的超狂禮遇，讓這份幸運延伸至全家人，成為今年兒童節最難忘的禮物。

除了見證百萬人次的誕生，4 月 4 日至 4 月 5 日期間，園區內更化身為大型嘉年華會。賣場大廳將推出「巧克力抓抓大挑戰」，挑戰孩子們的敏捷度；門口則設有巨大的「百萬扭蛋機」，憑消費明細即可參與抽獎，獎項包含精美伴手禮及旋轉木馬體驗券，更有「幸運轉盤」加碼驚喜，保證讓孩子們滿載而歸。

春季正值城堡櫻花盛開，園區內戶外粉色花海美不勝收，室內更精心打造沉浸式櫻花造景與期間限定的櫻花巧克力饗宴。此外，「築夢發光舞台」將邀請偏鄉與弱勢家庭的孩子登台表演，讓這場慶典不僅是商業狂歡，更充滿溫馨的社會意義。