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千人斬女優2.0！她峇里島「露胸激戰機車騎士」最高恐關16年

▲▼千人斬女優2.0！她峇里島拍片「露胸激戰機車騎士」恐關16年。（圖／翻攝instagram@slobyme）

▲梅莉莎因在峇里島拍攝色情影片被捕。（圖／翻攝instagram@slobyme，下同。）

記者吳美依／綜合報導

法國23歲色情網紅梅莉莎（Melisa Mireille Jeanine）與另外2名男子，因在峇里島拍攝色情影片被捕，若罪名成立最高恐面臨16年刑期。幾個月前，自稱「千人斬」的英國情色網紅邦妮（Bonnie Blue）也因相同犯行在峇里島落網，最終被罰款並禁止入境10年。

拍片激戰機車騎士　3人落網

《太陽報》等外媒報導，梅莉莎等人在峇里島觀光勝地倉古（Canggu）拍攝情色影片，她身穿幾乎露出胸部的暴露上衣，與扮演摩托計程車騎士的24歲義大利籍男演員納迪爾（Nadir ben Said）發生性行為。

影片發布在梅莉莎的OnlyFans頻道之後，峇里島警方很快採取行動，13日在機場逮捕試圖逃往泰國的2名演員，幾天後在倉古逮捕梅莉莎的26歲法籍經紀人。

▲▼千人斬女優2.0！她峇里島拍片「露胸激戰機車騎士」恐關16年。（圖／翻攝instagram@slobyme）

拍片工具全查扣　最高恐關16年

峇里島警方查扣相機、MacBook、3支手機及摩托計程車騎士背心等作案工具。他們指出，梅莉莎等人拍攝色情影片牟利，2月21日持觀光落地簽入境，影片在OnlyFans和X平台瘋傳後，立即被列為監控對象。

梅莉莎在社群媒體上以「CallMeSlo」做為藝名，她與2名男性同夥因製作色情影片最高可處10年徒刑，散布色情影片則另加6年，使得3人各自最高刑責可能高達16年。

▲▼千人斬女優2.0！她峇里島拍片「露胸激戰機車騎士」恐關16年。（圖／翻攝instagram@slobyme）

千人斬女優也做過　禁止入境10年

印尼對於色情內容有嚴格法律規範，去年12月也在峇里島逮捕另一名情色網紅邦妮。

這名26歲英國女子被指控與一群觀光客拍攝性愛內容，峇里島警方搜查時，工作室被搜出多台相機、一輛皮卡車與「數種避孕裝置」，遭罰款之後驅逐出境，並因「持觀光簽證入境工作」被禁止入境印尼10年。

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