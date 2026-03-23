預算卡關「機場安檢大爆滿」！川普宣布出動ICE支援

▲旅客在德州聖安東尼奧國際機場（San Antonio International Airport）的安檢隊伍中排隊等。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普宣布，移民及海關執法局（ICE）探員將從23日起進駐各大機場，協助運輸安全管理局（TSA）進行安檢程序。由於預算未能通過，國土安全部（DHS）等部分聯邦機構停擺，下轄的運輸安全局也人力吃緊，旅客們在機場排隊安檢時，甚至必須耗費數小時。

川普放話派駐ICE 邊境沙皇說明

川普在真相社群發文表示，「ICE周一將前往機場，協助我們堅守崗位的優秀TSA人員。」他前一天威脅，如果民主黨不立刻同意向國土安全部提供資金，「我將把我們聰明又愛國的ICE探員派到機場，以前所未見的方式執行安檢。」

不過，白宮邊境事務主管、被媒體形容為「邊境沙皇」的霍曼（Tom Homan）向CNN表示，ICE探員不會直接負責旅客安檢作業，而是協助管控機場出入口等工作，讓TSA人員能夠專心執行他們受訓的安檢任務。

運輸部長達菲（Sean Duffy）也指出，ICE探員在南部邊境操作相同類型的安檢設備，具備相關經驗可提供協助。國土安全部一名發言人表示，「正動用一切手段」協助美國旅客。

預算卡關 安檢人員拒絕出勤

2月中旬以來，國土安全部因缺乏資金而停擺，國會遲遲未能達成預算協議，導致機場安檢人員超過1個月未領薪資。白宮數據顯示已有超過400人辭職，缺勤率也大幅上升，導致全美各地機場出現長達數小時的安檢排隊人潮。參議院20日試圖通過DHS預算法案，但未能過關，僵局持續。

然而，川普宣布的最新調度引發反彈，因為ICE移民執法爭議不斷，包括1月在明尼亞波里斯（Minneapolis）導致2名示威人士喪生。美國政府雇員聯合會（AFGE）主席凱利（Everett Kelley）批評，TSA人員在沒有薪水的情況下仍堅守崗位，「他們應該得到報酬，而不是被未受訓練的武裝探員取代」。眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）也表達反對，認為這些人員未接受相關訓練，不適合在機場敏感環境執勤。