川普放話接管！　古巴副外長認：軍隊正為美軍侵略做準備

▲ 德柯西奧稱古巴軍隊正為可能的入侵做準備。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普不斷升高威脅之際，古巴外交部副部長德柯西奧（Carlos Fernandez de Cossio）表示，古巴軍方正為可能發生的美軍侵略做好萬全準備。他在22日播出的NBC節目中受訪表示，「我們的軍隊時刻保持警戒，事實上近來他們也正為可能的軍事侵略做準備。」

德柯西奧強調，「從全球局勢看來，如果我們不做好準備就是太天真的」，「但我們真心希望衝突不會發生。我們看不出為何必須發生這種事，也找不到任何正當理由。為什麼美國政府要強迫他們的國家對像古巴這樣的鄰國採取軍事行動？」

川普稱「接管古巴是莫大榮幸」 盧比歐促政權更迭

這番談話正值美古關係高度緊張之際，川普本月稍早曾稱，「能接管古巴」將是他的「莫大榮幸」，並稱「不論是解放它還是占領它，我想我可以對它做任何事。」國務卿盧比歐也公開稱，古巴領導層「陷入極大困境卻不知如何解決，所以他們必須換人掌權。」

古巴強硬表態：政權更迭絕不納入談判

但德柯西奧明確表示，政權更迭絕對不在與美談判考慮範圍內，「古巴政府的性質、結構和成員不屬於談判範圍。這是任何主權國家都不會談判的事項」，強調古巴是主權國家，「絕不接受成為任何國家或超級強國的附庸國或依附國。」

石油封鎖重創經濟 電網3度全面崩潰

美國對古巴實施的石油封鎖正將這個加勒比海島國推向更深的經濟危機，川普1月簽署行政命令，威脅對任何向古巴銷售石油的國家課徵關稅，導致該國電網本月3度全面崩潰，居民每天遭受長時間斷電。

儘管如此，主管拉美事務的美軍最高將領上周向國會表示，美軍並未針對入侵古巴進行演訓或準備。