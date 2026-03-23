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大陸 大陸焦點 特派現場

陸專業配音員集體發聲維權　批商用AI盜取聲音訓練模型

▲麥克風,錄音,配音。（圖／CFP）

▲大陸配音員批評商用AI竊取聲音。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

AI技術進入商用範圍越來越廣，大陸多名專業配音員近期採取一人一信的方式，公開發聲維權，控訴部分業者未經同意擅自蒐集聲音素材，用於AI訓練、音色合成及商業變現，引起產業重視。配音員葉清、李龍濱與季冠霖等人紛紛批評，AI仿聲已對個人權益與行業發展造成衝擊，學界也相挺認為該行為或造成人格權與著作權侵害。

《上觀新聞》報導，近日，多名配音演員相繼公開發聲，反對未經演員知情同意，擅自採集其聲音素材用於AI訓練、音色合成及商業變現的行為。

據了解，AI仿聲侵權已形成「素材採集—內容生成—流量變現」的灰色產業鏈，且相較於AI換臉的行為更加隱蔽，使得相關權益人維權難度提升。

▲旅居香港的陸籍配音導演葉清。（圖／翻攝微博）

▲旅居香港的陸籍配音導演葉清。（圖／翻攝微博）

大陸專業配音員葉清表示，短影音平台近期出現AI生成短劇，旁白聲音高度還原他的音色，雖然語氣表達非本人習慣，但聲音卻高度相似，形成未經授權即被使用的情況，「那就變成我被迫要接受，這不是我的意願，但是用我的聲音去演繹的作品。」

大陸配音導演兼配音員李龍濱也透露，經常收到他人詢問AI內容是否為自己的配音，部分經過調整後的聲音相似度可達九成以上，甚至需要仔細辨識，過去作品如張家輝主演的電影《激戰》配音內容，也曾被AI修改後再次創作。

▲大陸專業配音員季冠霖。（圖／翻攝微博）

▲大陸專業配音員季冠霖。（圖／翻攝微博）

大陸配音員季冠霖指出，AI仿聲在藝術層面削弱配音表演的情感與創作價值，她以自身聲音被用於改編作品為例，雖聲音相似，但角色詮釋並不一致，若缺乏新的真人創作素材，將影響產業發展。

季冠霖進一步表示，未經授權的AI仿聲還可能帶來法律風險，包括生成不當言論、虛假廣告甚至違法內容，增加配音員被誤認的可能性。

中國政法大學人工智慧法研究院院長張凌寒認為，未經授權蒐集聲音素材，可能侵犯配音員的人格權，若來源涉及影視作品，亦可能侵害著作權，「依現行法律，聲音權益可參照肖像權保護，只要可能造成公眾混淆，即可能構成侵權。」

然而，多位業界人士指出，實務上維權面臨取證困難的問題，包括侵權來源難以追溯、聲紋鑑定耗時耗力等問題。對此，葉清提到，往往需要長時間追查才能確認侵權者，且網路內容多為碎片化再加工，增加舉證難度。

此外，聲音本身無實體、易被剪輯與變造，也使侵權認定更加複雜。李龍濱指出，AI可混合多種聲紋，使結果「像又不像」，技術上難以明確界定；張凌寒則表示，AI訓練數據來源不透明，使被侵權人難以舉證，也增加追責難度。

葉清呼籲，聲音使用方應透過合法授權方式使用AI技術，並與配音員協商使用模式，中國政法大學知識產權中心特約研究員趙佔領則強調，在相關監管政策尚未完善前，平台可透過規則限制未經授權使用他人聲音。

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