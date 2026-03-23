出國注意！帶「這款泡麵」回台恐噴100萬　地雷清單曝光

▲不少民眾出國旅遊時，習慣購買當地零食與伴手禮返台。（示意圖／CTWANT）

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不少民眾出國旅遊時，習慣購買當地零食與伴手禮返台，但若未留意相關規定，恐面臨高額罰鍰。農業部動植物防疫檢疫署近日提醒，許多看似普通的加工食品，只要含有肉類成分，就可能被列為禁止輸入項目，其中「含肉泡麵」更是旅客最常誤踩的地雷之一。

防檢署指出，依現行規定，旅客若攜帶肉類或加工肉製品入境，包含真空包裝產品，皆須主動申報檢疫，並附有輸出國動物檢疫證明，經檢查合格後才可入境，否則將依法沒入銷毀。若未申報或違規攜帶，將依《動物傳染病防治條例》開罰新台幣1萬元以上、最高100萬元罰鍰。若來自非洲豬瘟疫區的豬肉製品，首次違規即可能被裁罰20萬元，再犯更高達100萬元。

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防檢署進一步說明，常見需檢疫的肉類加工品種類繁多，包括肉乾、香腸、臘肉、火腿、培根、熱狗，以及含肉食品如水餃、肉包、肉粽、披薩、三明治與漢堡等。此外，含肉湯品、機上餐食、肉鬆餅乾及各類夾餡食品，也都在管制範圍內。

特別值得注意的是，市售泡麵若有搭配肉類零食（如火腿腸、鳳爪等），均屬含肉產品，不得任意攜帶入境。不過，若為單純沖泡即食、且不含肉成分的泡麵、米粉或速食粥，原則上可免申報檢疫。

除了肉製品外，旅客亦不得攜帶或郵寄活體動物、未加工蛋奶、蔬果、種子、土壤及含動物成分的寵物食品等入境。部分常見食品中，加工乳製品如牛奶布丁、生乳捲一般可攜帶，但若含有新鮮水果裝飾，仍須接受檢疫；未全熟的溏心蛋、溫泉蛋及生鮮水果則一律禁止。

防檢署呼籲，旅客若對攜帶物品是否合規有疑問，可於入境時主動向機場檢疫櫃檯詢問，只要誠實申報並配合處理，即使物品無法入境也不會受罰。相關單位強調，邊境檢疫是防範疫病入侵的重要防線，民眾切勿心存僥倖，以免「買得開心、罰得心痛」。

▲民眾出國前後務必了解可攜與禁止項目，萬一違規最高可罰100萬元。（圖／農業部動植物防疫檢疫署）

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