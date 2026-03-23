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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／李貞秀要求聯合質詢陸委會！民進黨立委激烈反對下休會討論

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會、海基會23日赴立法院內政委員會報告及備詢，民眾黨立委李貞秀、陳昭姿、陳清龍3位委員提出聯合質詢，引起民進黨立委張宏陸、王美惠、黃捷等人不滿，認為過去沒有先例，恐影響質詢順序，要求召委廖先翔休會討論。

▲▼立法院內政委員會,李貞秀。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲李貞秀要求聯合質詢。（圖／記者蔡紹堅攝）

李貞秀當日一早就抵達立法院，會議定於9時整開始，她8時一過就已完成會議簽到，成為當天第一位簽到的立委，也是第一位質詢的立委。

民眾黨立委也力挺李貞秀，黨團總召陳清龍、副總召王安祥、陳昭姿、劉書彬、蔡春綢皆來到會議現場，舉起「護航官員，民主之恥」的牌子。

▼李貞秀一早就抵達簽到。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼立法院內政委員會,李貞秀。（圖／記者蔡紹堅攝）

李貞秀上台時，陳清龍、陳昭姿也陪同一起上台，提出聯合質詢，召委廖先翔認為對其他委員沒有影響，同意聯合質詢。

不過，台下的民進黨立委張宏陸、王美惠隨即舉手反對，強調內政委員會過去沒有先例，若採取聯合質詢，恐影響立委們的質詢順序，要求休會討論。

在民進黨委員們的堅持下，廖先翔宣布休會，各方隨即展開激烈討論，但截至上午10時，各方仍未有共識，持續僵持中。

▼休會討論期間，各方皆很激動，難以達成共識。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼立法院,內政委員會,李貞秀要求聯合質詢陸委會！民進黨立委激烈反對下休會討論。（圖／記者蔡紹堅攝）

▼陸委會主委邱垂正坐在台下等候。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼立法院內政委員會,陸委會主委邱垂正,李貞秀。（圖／記者蔡紹堅攝）

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