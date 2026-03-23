美國務院發布「全球警示」　點名這些地點恐遭攻擊

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美國務院發布「全球警示」　美國外交機構成攻擊目標

▲▼ 杜拜國際機場附近區域冒煙。（圖／路透）

▲美國國務院22日發布全球安全警示。圖為杜拜國際機場周邊地區。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中東局勢持續緊張，美國國務院22日向全球美國公民發布安全警示，建議全球各地的美國公民應提高警覺，特別是位在中東地區者，身處海外的美國人應遵循當地美國大使館或領事館發布的安全警示指引。

根據國務院在社群平台X發布的貼文，由於不時出現的領空關閉，可能會導致交通中斷，「美國的駐外使領館（包括中東地區以外的設施）已成為被鎖定的目標」，且支持伊朗的團體可能針對全球各地其他美國海外利益據點，或是與美國、美國公民相關的地點進行攻擊。

美國與以色列聯手對伊朗展開軍事行動，並擊殺伊朗最高領導人哈米尼（Ali Khamenei），德黑蘭展開報復反擊。就在20日，伊朗最高軍方發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）甚至威脅把攻擊範圍擴大至全球觀光勝地，「全世界任何地方的公園、遊樂區和旅遊景點，對你們來說都不再安全」。

近期美國駐巴格達大使館也遭到攻擊，擊中直升機停機坪。自從這場衝突爆發以來，伊朗支持的武裝分子曾多次發動襲擊行動。

美國總統川普已對伊朗發出48小時最後通牒，要求其開放荷姆茲海峽，否則將摧毀伊朗電廠。這項通牒的48小時期限預計在美東時間23日晚間8點屆滿，目前大約還剩下24小時。

不過伊朗22日表示，若川普真的摧毀伊朗電廠，將採取零克制政策，打擊波斯灣沿岸能源基礎設施以及與美國有業務往來的銀行。國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）22日強硬表示，伊朗不會讓步。

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