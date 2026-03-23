好市多「兒童卡丁車」特價出清！大人實測超好玩：真的會飄移

▲好市多近日一項促銷商品引發關。（圖／CTWANT）

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美式賣場好市多近日一項促銷商品引發關注。一名女子在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她於高雄店發現一款麥拉倫兒童電動卡丁車由原價9999元降至7777元，約為77折出清價，讓她當場決定購入，並實際體驗後在網路上分享心得。

該名網友在貼文中表示，購買後立即在社區內試玩，直呼「大人玩也超好玩的，真的會飄移」，並附上實際操作影片。貼文曝光後迅速吸引大量留言，成為近期討論度較高的商品之一。

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▲麥拉倫兒童電動卡丁車下殺77折。（圖／好市多官網）

根據好市多官網資訊，該款麥拉倫兒童電動卡丁車為正版授權產品，未配備遙控功能，具備高、低兩段速度設定，最高時速約為12公里，最大承重為60公斤，適用年齡為6歲以上。整車重量約32公斤，定位為兒童娛樂用途。

不少網友對產品表現與實用性提出不同看法。有留言指出，「好奇多少人玩完會拿去退貨」、「瑪利歐的比較帥」、「別以為好市多東西就便宜」、「一車傳三代，人走車還在......」、「看起來有點厲害」、「不要玩膩了，退貨喔！」、「若不是卡在體重，不然我也想買」。

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