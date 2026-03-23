快訊／李貞秀質詢陸委會！邱垂正上台「召委當傳聲筒」全場尬笑

▲李貞秀與同黨委員一同質詢邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會、海基會23日赴立法院內政委員會報告及備詢，面對民眾黨籍立委李貞秀的質詢時，陸委會主委邱垂正在召委廖先翔的要求下上台，但拒絕直接回應李貞秀，而是透過廖先翔當「傳聲筒」間接回答，場面尷尬，令台下立委、官員忍不住笑了出來。

李貞秀以聯合質詢的方式，跟同黨的陳清龍、陳昭姿一同站上質詢台，她表示，行政院、內政部、陸委會都沒有資格判定立法委員的身分，行政權若凌駕立法權，民主制度必將蕩然無存，「行政院決定立法院能不能監督，前所未見，將憲法賦予立法院的權利踩在腳下，嚴重破壞中華民國秩序。」

▼陸委會主委邱垂正上台。（圖／記者蔡紹堅攝）



李貞秀並向邱垂正提出問題，「請你完整唸出中華民國憲法第四條，及憲法增修條文第十一條！」

對於李貞秀的質詢，邱垂正雖在召委廖先翔的要求下上台，但拒絕直接回應，直到廖先翔重複李貞秀的問題，要求邱垂正回答後，邱垂正才以「報告召委」的方式開口，將廖先翔當成「傳聲筒」。

▼李貞秀、邱垂正將召委廖先翔當「傳聲筒」對話。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正說，「我在這裡跟廖召委報告，李貞秀女士沒有依法及時放棄大陸戶籍、國籍，不符合兩岸條例參選資格，也沒有照國籍法要求，落實對中華民國單一效忠的義務！」

邱垂正強調，「只有合法的立委才有憲法質詢權，對於不具備立委資格的人，行政官員若回覆她的質詢，就是違憲、違法的行為，中華民國政府依法行政，不可能知法犯法，謝謝召委。」

見到雙方透過廖先翔對答，在場委員忍不住笑出來，更有委員吐槽，「你們是把廖召委當翻譯機喔？」

▼民進黨委員不滿民眾黨採取聯合質詢的方式，休會激烈討論。（圖／記者蔡紹堅攝）



台上激烈交鋒的同時，台下的民眾黨立委也沒閒著，持續舉著「護航官員，民主之恥」的牌子力挺李貞秀，委員劉書彬、蔡春綢甚至拿著牌子衝到質詢台前，擋到了正在質詢中的李貞秀後方攝影記者因此不滿抱怨，「搶鏡頭搶到擋住自己人。」

李貞秀對邱垂正的質詢就在廖先翔充當「傳聲筒」「翻譯機」的情況下結束，廖先翔特別在兩人下台後強調，「請大家尊重發言委員，行政立法互相尊重，如果未來再有行政院同仁用『性別』稱呼委員的話，那很抱歉，我可能也會用同樣的方式來稱呼行政院的官員。」

▼民眾黨立委舉牌聲援，但卻擋到李貞秀質詢。（圖／翻攝立法院直播）

