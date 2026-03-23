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社會 社會焦點 保障人權

50家業者好憂心！　解約恐賠20萬

目前誠采公司對終止合約的客戶提告，有五案敗訴。（圖／報系資料照，與本案無關）

▲目前誠采公司對終止合約的客戶提告，有五案敗訴。（圖／資料照／CTWANT提供，與本案無關）

圖文／CTWANT

台北市一家專營網路行銷的「誠采」公關公司利用顧客未詳盡審約的漏洞，在合約埋下天價違約金陷阱，且該公司到處提告，目前台北地院已經有5個判決皆判該公司敗訴，法官認為，即使合約規定乙方不得片面終止合約，否則罰鉅款，但因為該契約屬「委任混合承攬契約」，其「霸王條款」無效，律師呼籲被害人大膽上法院，保障自己權益。

該公關公司針對美髮、美容、美甲、按摩等相關行業，派業務員到處推銷其「網路關鍵字優化」的行銷業務，但成效非常差，當其顧客想解約，就祭出「霸王條款」，求償違約金20萬元上下；被害業者坦承，自己不諳法令，基於信任，沒看清楚合約就簽。

而該公司也四處提告，但目前有5個判決皆遭台北地院法官判敗訴；曾任台中地院法官的陳思成律師表示，這家公關公司的招數，並不犯法，但如果想利用「顧客未詳細審閱合約」的漏洞獲利，恐怕多數法官不會買單。

陳思成分析這5個公關公司敗訴的案例並指出，這些判決顯示，法官都認為，其約定不利於被告（美容業者），違反民法誠信原則，原告（公關公司）主張其合約規定「非經雙方書面同意不得解約」，這項規定違反民法529條。

陳思成指出，民法第 529 條規定：「關於勞務給付之契約，不屬於法律所定其他契約之種類者，適用關於委任之規定。」這是一條「補充性」條文，當勞務合作關係不屬於承攬、僱傭等有名契約時，適用委任規定（如處理事務、善良管理人注意義務、隨時終止等）。

而法官在判決書裡用很大篇幅解釋為何雙方簽訂的合約屬於「委任混合承攬契約」，既然是委任，即可隨時終止，而且乙方可以要求甲方作出一定成果。

誠采公司合約暗藏18萬元違約金，但法院認為乙方可以片面終止合約。（圖／報系資料照）

▲誠采公司合約暗藏18萬元違約金，但法院認為乙方可以片面終止合約。（圖／資料照／CTWANT提供）

目前有將近50家美體美容業者，面臨違約求償的困境，陳思成建議業者，直接上法院尋求公道，並表示多數法官不會支持該公關公司的主張，也根本不用理會該公關公司的「合法的威脅」。

陳思成指出，商業契約很容易埋下陷阱，影響自身利益甚鉅，沒看清楚就簽約是拿自己的錢開玩笑，他建議最好找專業律師審約，保障自己權益，才不致於簽下對自己很不利的合約。

誠采公司透過律師回應，該公司與客戶針對合約的訴訟，互有勝負，例如114年度北簡字第8540號判決等案，該公司均獲勝訴定讞。至於本刊報導、台北地院一審宣判誠采公司判敗訴的五個案子，均向二審提起上訴，但後來不忍客戶訟累，因此撤回告訴，既然撤訴，一審判決失效，就無所謂敗訴的問題了。誠采公司強調，近來基於情、理、法，若客戶要求終止合約，雖有違約金規定，但會採取與客戶雙方合意終止，不以合約約定向客戶索取違約金。

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