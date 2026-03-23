合約藏陷阱！　數十家業者恐慌

▲台北市誠采公司遭控在合約設陷阱，坑殺不諳法律的美容業者。（圖／CTWANT提供）

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台北市一家從事網路行銷的「誠采公司」，派出大批業務員，針對美容美體業兜售其「關鍵字優化」行銷方案，因為月費不高，業者急於透過網路社群增加聲量，招攬客群，於是草率簽約，殊不知合約暗藏陷阱，當業者發現行銷效果非常差，想解約，卻面臨高達近20萬元違約賠償，讓數十家業者陷入恐慌，目前已經組成自救會，卻不知如何自救。

台中一家美髮業者小芬（化名）表示，去年5月間，這家網路行銷公司派了一個年輕的男性業務員前來兜售其「網路行銷方案」。對方表示，他們可以透過「關鍵字優化」，當有需要的消費者上網打關鍵字，搜尋相關資訊，貴店就會優先排在前面，由於現在年輕消費者資訊幾乎來自網路，苦於不知如何透過網路社群增加聲量、拓展知名度的小芬，認為可以嘗試看看。

而且，開辦費用3萬8000元，每月繳交6900元，實在不貴！業務員表示，合約有3年、5年，若一次簽5年比較划算，小芬認為報價合理，就簽了5年約。問題來了，試了將近半年，所謂「關鍵字優化」根本無效，到該店消費的客人，沒有一個是透過搜尋關鍵字得知該店，而且，半年來，只有一篇很短的業配文，將小芬的店與其他3、4家業者一起報導，分配到的字數僅100多字，此外，從未見任何網路社群有相關PO文。

更讓小芬起疑心的是，該公司僅每月寄一封e-mail，表示該店的關鍵字已經躍居排行榜第N名，這統計數據從何而來？該網路行銷公司並未解釋，也提不出足以證實其數據為真的相關說法。

▲誠采公司在合約暗藏違約條款，若乙方想終止合約，得面臨巨額賠償。（示意圖／AI生成）

這時，小芬向該公司反映成效不好，要求改善，至少多提供些服務，也沒說要解約，對方卻迫不及待的問道：「妳是不是要解約？」然後「提醒」小芬翻閱合約，該約規定，若乙方（小芬）無故提前終止合約，必須賠償違約金18萬元。

小芬憤而找上當初向她兜售這項行銷方案的業務員，對方在Line對話坦承，銷售過程從沒提及違約金，甚至在電話中隱約暗示，他也是因為良心不安才辭職，因此小芬認定，這家公司在培訓業務員時，刻意教他們隱瞞違約金的規定。

▲業務員傳訊息，坦承當初推銷該方案時，沒有提到有違約金一事。（圖／讀者提供）

小芬說：「天啊！若繼續履約，5年就是41萬4000元，若解約止血，則要支付18萬，怎麼選擇都是損失慘重」。她透露，該行銷公司的客戶都是美甲、美髮、美體、按摩、美容相關行業，幹這行的人多數不懂艱深的法律，這家公司賭的就是「妳不會仔細看合約內容」，然後設一個合法的圈套等著妳跳進去。

目前，已知道至少有將近50家美容美體業者受害，他們在Threads、Instagram以及臉書串連，成立自救會，小芬說：「我知道自己沒有仔細審閱合約，自己有錯，但這家公司用合法的賤招設下陷阱，坑殺我們這行業的人，實在令人不甘心」。

誠采公司透過律師回應，該公司與客戶針對合約的訴訟，互有勝負，例如114年度北簡字第8540號判決等案，該公司均獲勝訴定讞。至於本刊報導、台北地院一審宣判誠采公司判敗訴的五個案子，均向二審提起上訴，但後來不忍客戶訟累，因此撤回告訴，既然撤訴，一審判決失效，就無所謂敗訴的問題了。誠采公司強調，近來基於情、理、法，若客戶要求終止合約，雖有違約金規定，但會採取與客戶雙方合意終止，不以合約約定向客戶索取違約金。

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