晚安小雞返台「人老了10歲」　醫揭高壓監禁身心影響

▲網紅晚安小雞。（左圖／翻攝晚安小雞臉書／右圖／記者陳凱力攝）



記者張靖榕／綜合報導

網紅「晚安小雞」在柬埔寨遭監禁2年後返台，外界注意到其外貌明顯改變。精神科醫師楊聰才指出，長期處於高壓、睡眠不足與營養不良環境，確實可能出現所謂「斷崖式老化」，這不僅是外觀變化，更反映身心長期受壓的結果。

長期高壓導致「斷崖式老化」

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楊聰才表示，人在長期壓力下，壓力荷爾蒙會持續升高，進而影響膠原蛋白生成，導致皮膚鬆弛、皺紋增加，也可能出現掉髮與白髮。同時，睡眠品質不佳會削弱身體修復能力，影響記憶與情緒；若再加上營養不足，肌肉與脂肪流失，容易出現臉部凹陷、氣色不佳等情況，使整體看起來迅速老化。

除了外貌改變，楊聰才提醒，經歷監禁與隔離後，常見會出現類似創傷後壓力反應的症狀，如焦慮、失眠、易怒與注意力不集中。有些人在返國後立即出現，也可能延後數周甚至數月才發作，若未及時處理，可能影響日常生活與人際關係。

身心不適應儘早檢查評估

楊聰才建議，若出現明顯身心不適，應儘早接受健康檢查與心理評估，透過規律作息、均衡飲食與適度運動逐步恢復，必要時搭配心理諮商或藥物治療。多數人在3至6個月內可逐漸改善，外貌與體力也有機會回復，但關鍵在於及早介入與持續支持。