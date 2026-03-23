今估飆破33℃　下波變天時間曝

▲春天天氣變化快速。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

今天、周二高溫估飆破33度！氣象專家吳德榮表示，周三、周四弱鋒面前緣的雲系掠過，東半部的降雨機率略提高；周五下半天至周六微弱鋒面快速掠過，北部、東半部偶有局部零星降雨的機率。

中南部熱如夏

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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周二微弱鋒面滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣，白天偏暖，中南部熱如夏（最高氣溫達33度以上），早晚偏涼，東半部偶有局部零星飄雨的機率。

吳德榮說，周三、周四弱鋒面前緣的雲系掠過，影響很輕微，中南部白天仍偏熱，北台雲量略增，高溫微降，東半部的降雨機率略提高。

春天天氣變化快

吳德榮分析，最新模式模擬調整為，周五下半天至周六微弱鋒面快速掠過，結構鬆散，各地雲量略增，北部、東半部偶有局部零星降雨的機率，氣溫略降；周日、下周一各地恢復晴朗、熱如夏，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，下周二、下周三另一鋒面影響，北部、東半部再轉有局部短暫雨，氣溫略降；由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的差異較大，且頻繁調整，需持續密切觀察。