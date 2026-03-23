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沈慶京再爆掏空　疑套現30億還賭債

威京集團總裁沈慶京衰事不斷，除涉京華城案即將宣判，他在京華城土地交易案另涉掏空也將遭起訴。（鏡報鄒保祥）

▲威京集團總裁沈慶京衰事不斷，除涉京華城案即將宣判，他在京華城土地交易案另涉掏空也將遭起訴。（鏡報鄒保祥）

圖文／鏡週刊

京華城弊案將於3月26日宣判，威京集團主席沈慶京不僅面臨行賄刑責，更遭檢調鎖定《證交法》特別背信重罪。本刊調查，京華城土地交易過程，中石化子公司鼎越開發以高於底價30億元、總價372億元向沈京慶掌控的京華城公司標下土地，檢調懷疑沈慶京透過「左手換右手」墊高價格，涉嫌掏空上市公司中石化。

此外，專案小組更掌握溢價的30億元疑似輾轉流入香港公司，與沈在港澳傳出的巨額賭債金額高度吻合，一旦查出溢價資金用於填補私人債務缺口，恐難逃特別背信重罪。

中石化同意子公司鼎越以372億元買進京華城土地，檢調查出有30億元流向香港疑用來償還沈慶京的賭債。（翻攝Google Maps）

▲中石化同意子公司鼎越以372億元買進京華城土地，檢調查出有30億元流向香港疑用來償還沈慶京的賭債。（翻攝Google Maps）

雪上加霜的是，沈慶京的「根基」中工也有變天危機，面臨刑責加重與企業經營權動搖的雙重壓力。只是過往紀錄，沈慶京化解經營危機，常會使出奧步，如2012年中石化股東會上技術性排除候選人或妨礙股東進場等限制股東權益的情形，相關單位不得不防。

沈慶京嗜賭成性，過去常至港澳地區賭博，市場盛傳他欠下數十億元賭債。（ 資料照片）

▲沈慶京嗜賭成性，過去常至港澳地區賭博，市場盛傳他欠下數十億元賭債。（ 資料照片）

檢調追查，京華城土地交易過程，沈慶京透過威京集團體系操作，由旗下中石化子公司鼎越開發出面投標，並以高於底價30億元、總價372億元向自己所掌控的京華城公司標下京華城土地，背後疑涉及掏空中石化資產。

戴德梁行宣布京華城土地以372億元決標，原來是沈慶京下令鼎越高價標下土地，形同左手賣右手涉及掏空中工集團。

▲戴德梁行宣布京華城土地以372億元決標，原來是沈慶京下令鼎越高價標下土地，形同左手賣右手涉及掏空中工集團。

本刊掌握，京華城土地於2021年完成過戶後，賣方京華城公司帳上資金迅速累積，同年11月即辦理減資，將原本153億元實收資本額大幅降至1億元，並將減資款發還股東。表面上此舉屬企業常見資本調整操作，但檢調追查資金流動後發現，其中約30億元資金並未停留在國內，而是透過多層轉帳後，最終流入一家位於香港的公司。

沈慶京曾遭直擊與時任台北市議員應曉薇搭乘同班機前往澳門，顯見2人交情匪淺。（翻攝爆料公社）

▲沈慶京曾遭直擊與時任台北市議員應曉薇搭乘同班機前往澳門，顯見2人交情匪淺。（翻攝爆料公社）

由於沈慶京在港澳地區欠下賭債數十億元，債主越洋來台提告討債，雙方後來達成和解，金額剛好就是30億元左右，檢調因此懷疑沈慶京藉京華城土地交易，不但左手賣右手墊高土地價格掏空中石化，還趁機解決私人債務問題，30億元匯入香港公司就是為了還清賭債，一旦被證實，掏空中石化的動機就被確立了。


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