賴清德估重啟核電討罵？　許美華揭原因：挖坑自己跳

▲賴清德 。（圖／記者徐文彬攝）



記者張靖榕／綜合報導

總統賴清德近日表示將評估重啟核二、核三廠，引發政壇與輿論熱議，不僅藍白陣營批評，綠營內部與部分支持者也出現反彈。反紫光奇遊團成員許美華22日深夜在臉書發文，直言賴清德此舉形同「自己跳出來找罵」，「自己挖坑自己跳，真是讓人無言。」

非核家園大轉彎

許美華指出，長期主張「非核家園」的民進黨，如今由總統親自拋出核電重啟議題，不但讓藍白陣營有機可乘，也讓支持者難以接受。她認為核電可以討論，但不應如此處理，因為在台灣，核電涉及的不只是經濟，更牽涉政治與國安。

許美華進一步質疑賴清德提出的3大前提「核安無虞、核廢有解、社會有共識」，認為這些條件短期內難以實現。即便核安檢查過關，仍須面對核廢料處置與社會共識等長期難題，尤其核電廠已運轉逾40年，安全性仍令人疑慮，「賴威廉幹嘛自己出來找罵？」

藍白主張重啟核電 先回答核廢料放哪

許美華同時批評藍白陣營，若主張重啟核電，就應先回答核廢料設置地點，而非一方面支持核電，一方面拒絕相關設施落在自家附近。她認為，擁核立場就應承擔相應代價，「藍白不能一直說要核電，但是核電廠、核廢料又不要放我家附近，你不能什麼都要、然後壞的都推給別人，這世界不是這樣運作的。」

針對「社會共識」，許美華認為民進黨不該主動承擔此責任，應由主張重啟核電的一方在解決核廢問題後，再說服社會。她也批評執政團隊溝通失當，未清楚說明2025年《核管法》通過後的政策脈絡，導致支持者誤解。

AI產業迅速崛起 用電需求大增

不過，許美華也指出，賴清德重新思考核電背後確有壓力，尤其AI產業帶動龐大用電需求，加上台積電擴產，使能源問題更加迫切。她認為台灣資源有限，台積電赴海外布局也是現實選擇。

許美華提到，美國已因AI用電需求考慮要求企業自主發電30％，台灣未來可能也需面對類似情況。不過她引用賴清德說法指出，即使不使用核能，台灣至2032年電力仍可穩定供應，顯示仍有時間審慎規劃。最後她呼籲政府不要躁進，「不要莫名其妙引火上身」，強調能源政策應由全民共同承擔。