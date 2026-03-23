加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

記者陳俊宏／綜合報導

受到國際油價上漲影響，台灣中油宣布，今天凌晨起汽油每公升調漲1.8元、柴油調漲1.4元，調幅創近2年半新高，也讓許多人趕在調漲前加油。對此，律師王至德分享，一名已婚大叔說「加油只是藉口，能在車裡面獨處才是重點」，讓律師直呼「突破了我的盲腸」。

▼周日全台現搶加油潮。（圖／expertpdr.tw授權提供）



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王至德在臉書說，今天油價每公升大漲1.8元，看到一堆車去排隊加油，想到如果這些人的月薪是6萬元，日薪約2000元，那時薪大約250元。

漲價前夕掀搶加油潮

王至德指出，如果排隊30分鐘的時間成本是125元，加油45公升的話，約可省81元，還沒算怠速排隊的油耗，也就是說，除非能在20分鐘內加到油，不然是倒虧的喔！

王至德表示，他在某電玩大叔群組發表這個「高見」，沒想到被某大叔一句「其實還有賺到遠離家庭的放鬆時間，簡直是大賺，加油只是藉口，能在車裡面獨處才是重點。」律師直呼，「突破了我的盲腸，害我的盲腸痛了一下，看來我還是想的太淺了......」

趕在今天油價大漲前，周日全台各地加油站湧入大量車輛，無論汽車或機車都排隊等候，加油動線甚至延伸到馬路，部分站點還以三角錐分流、派員指揮交通。