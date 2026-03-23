古巴全國大停電：美國恐入侵

▲古巴大停電。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

古巴政府近日釋出訊號，表示正為美國可能的軍事行動做準備。古巴外交部副部長德柯西奧（Carlos Fernandez de Cossio）在接受NBC專訪時指出，軍方已提高戒備，但同時強調古巴與美國之間「沒有爭端」，仍希望透過對話化解緊張局勢。

古巴提高戒備 仍願與美國對話

法新社報導，德柯西奧表示，古巴軍隊目前已做好應對潛在軍事侵略的準備，但古巴方面並不樂見衝突發生。他說，「我們確實有保護自身的需要和權利，但我們也願意坐下來對話」，顯示哈瓦那一方面強化防禦，另一方面仍保留外交空間。

這段訪談播出之際，古巴正面臨嚴重能源危機。當局22日全力搶修電網，試圖恢復全國供電，這已是1周內第2次大規模停電。官方指出，問題主要源於基礎設施老舊，加上美國對石油供應的限制，使電力系統長期處於高壓狀態。

德柯西奧在停電發生前錄製的訪談中提到，古巴正努力尋求燃料來源，希望能維持基本能源供應，同時也期盼美國的相關封鎖措施不會持續。他表示，古巴正積極應對當前局勢，但能源短缺已對社會運作造成明顯衝擊。

自2024年以來，古巴已發生7次全國性停電，民眾生活壓力持續升高，不僅面臨食物保存問題，也加劇經濟困境。另一方面，美國總統川普（Donald Trump）曾威脅對向古巴提供石油的國家加徵關稅，導致自1月9日以來古巴未再進口石油，衝擊電力與航空運輸，進一步影響觀光等關鍵產業。