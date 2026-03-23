　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

古巴全國大停電：美國恐入侵

▲古巴。（圖／路透）

▲古巴大停電。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

古巴政府近日釋出訊號，表示正為美國可能的軍事行動做準備。古巴外交部副部長德柯西奧（Carlos Fernandez de Cossio）在接受NBC專訪時指出，軍方已提高戒備，但同時強調古巴與美國之間「沒有爭端」，仍希望透過對話化解緊張局勢。

古巴提高戒備　仍願與美國對話

法新社報導，德柯西奧表示，古巴軍隊目前已做好應對潛在軍事侵略的準備，但古巴方面並不樂見衝突發生。他說，「我們確實有保護自身的需要和權利，但我們也願意坐下來對話」，顯示哈瓦那一方面強化防禦，另一方面仍保留外交空間。

這段訪談播出之際，古巴正面臨嚴重能源危機。當局22日全力搶修電網，試圖恢復全國供電，這已是1周內第2次大規模停電。官方指出，問題主要源於基礎設施老舊，加上美國對石油供應的限制，使電力系統長期處於高壓狀態。

德柯西奧在停電發生前錄製的訪談中提到，古巴正努力尋求燃料來源，希望能維持基本能源供應，同時也期盼美國的相關封鎖措施不會持續。他表示，古巴正積極應對當前局勢，但能源短缺已對社會運作造成明顯衝擊。

自2024年以來，古巴已發生7次全國性停電，民眾生活壓力持續升高，不僅面臨食物保存問題，也加劇經濟困境。另一方面，美國總統川普（Donald Trump）曾威脅對向古巴提供石油的國家加徵關稅，導致自1月9日以來古巴未再進口石油，衝擊電力與航空運輸，進一步影響觀光等關鍵產業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 1 6699 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台指期狂殺1200點！日股倒地　韓股觸發暫停交易
古林睿煬飆160公里！日網全看傻
陳意涵酒後上工嚇到郭富城！香港團隊全看傻
日追星女在家啃老！母過世後見遺物崩潰了
4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季
快訊／上班快改道！　國1「5車追撞」塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

古巴全國大停電：美國恐入侵

出口民調：斯洛維尼亞國會大選　執政黨可望勝出

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

以色列總參謀長：對黎巴嫩擴大地面攻勢　將是一場長期行動

LNG供應要沒了！亞洲國家恐「斷氣」　《金融時報》點名台灣危機

賈斯汀酒駕影片曝光！警方公開8小時逮捕過程

日追星女待在家裡啃老！母親過世後見「地獄級遺物」崩潰了

快訊／打臉伊朗！美軍證實「F-15沒被擊落」　8000架次全身而退

伊朗擬收「6400萬過路費」！再嗆川普：被炸就全面封鎖荷莫茲海峽

尼斯湖底不只一隻？　專家研究30年：可能藏「水怪家族」

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

三重汽機車相撞　一家「四貼」全送醫！5歲男童骨折

古巴全國大停電：美國恐入侵

出口民調：斯洛維尼亞國會大選　執政黨可望勝出

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

以色列總參謀長：對黎巴嫩擴大地面攻勢　將是一場長期行動

LNG供應要沒了！亞洲國家恐「斷氣」　《金融時報》點名台灣危機

賈斯汀酒駕影片曝光！警方公開8小時逮捕過程

日追星女待在家裡啃老！母親過世後見「地獄級遺物」崩潰了

快訊／打臉伊朗！美軍證實「F-15沒被擊落」　8000架次全身而退

伊朗擬收「6400萬過路費」！再嗆川普：被炸就全面封鎖荷莫茲海峽

尼斯湖底不只一隻？　專家研究30年：可能藏「水怪家族」

快訊／台股指期狂殺1200點！日股倒地　韓股一度觸發暫停交易

星巴克今起「連兩天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

桃園美術家邀請展開幕　張善政：匯聚在地藝術能量匯聚國門

AI接管管理層？Meta曝祖克柏開發「CEO AI代理」加速決策效率

李政厚當面介紹金倒永「準大聯盟球員」　WBC眼界大開夢想不遠了　

50家業者好憂心！　解約恐賠20萬

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

台灣「Nissan改款國產休旅曝光」迎戰CR-V、Territory！離今年上市不遠

大谷翔平首場「二刀流」先發日期曝　道奇有望演日本三本柱接力秀

晚安小雞返台「人老了10歲」　醫揭高壓監禁身心影響

【放你的屁！】奧客私換機位被勸回竟「爆氣教訓空姐」：沒專業瞎扯！教訓你！

國際熱門新聞

LNG沒了亞洲國家恐斷氣　台灣將現危機

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

追星女在家啃老！母過世後見遺物崩潰了

即／打臉伊朗！美軍證實：F-15沒被擊落

不只一隻？專家拋尼斯湖有水怪家族

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

回擊川普！伊朗喊收過路費＋封鎖海峽

伊朗警告報復升級！區域設施恐不可逆毀滅

賈斯汀酒駕影片曝！8小時逮捕過程

正妹租Airbnb「尿遍家具」拍片　屋主崩潰

古巴全國大停電：美國恐入侵

巴西大橋坍塌「騎士噴飛」14死　驚悚畫面曝

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

更多熱門

相關新聞

回擊川普！伊朗喊收過路費＋封鎖海峽

回擊川普！伊朗喊收過路費＋封鎖海峽

中東局勢持續升溫，伊朗與美國之間的緊張關係再度升高。根據CNN報導，德黑蘭當局不僅考慮對荷莫茲海峽收取「過路費」，更警告若遭攻擊，將全面封鎖該戰略水道，衝擊全球能源供應。

軍購首2架MQ-9B「死神」無人機交機　副防長徐斯儉赴美親迎接

軍購首2架MQ-9B「死神」無人機交機　副防長徐斯儉赴美親迎接

高市魅力收服川普！　紐時曝1心機「隨身翻譯勾起深厚情誼」

高市魅力收服川普！　紐時曝1心機「隨身翻譯勾起深厚情誼」

伊朗總統：美以立即停止侵略才能結束戰爭

伊朗總統：美以立即停止侵略才能結束戰爭

夏威夷暴雨成災！水壩恐潰堤當局急撤5500人

夏威夷暴雨成災！水壩恐潰堤當局急撤5500人

關鍵字：

古巴美國

讀者迴響

熱門新聞

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

LNG沒了亞洲國家恐斷氣　台灣將現危機

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

今變天！　2波鋒面接力

辣模遊日驚魂！下飛機口袋竟多出中國身分證

麻吉大哥9.6億蒸發！以太幣全爆倉

賴牽拖一句話就重啟核電　詹順貴怒罵

追星女在家啃老！母過世後見遺物崩潰了

即／打臉伊朗！美軍證實：F-15沒被擊落

2波冷空氣　圖看快速變天雨4天

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面