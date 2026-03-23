出口民調：斯洛維尼亞國會大選　執政黨可望勝出

▲斯洛維尼亞國會大選，現任總理高洛伯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

斯洛維尼亞國會大選出口民調顯示，現任總理高洛伯（Robert Golob）領導的自由運動黨（Freedom Movement）有望維持第一大黨地位，但席次明顯下滑，恐需透過結盟才能順利組閣，政局走向仍存在變數。

執政黨有望保住第一大黨地位 但席次嚴重下滑

路透社報導，國營TV Slovenia與商業頻道Pop TV公布的出口民調顯示，自由運動黨獲得29.9％選票，預計在90席國會中取得30席，較上屆的41席明顯減少。

民調機構Mediana指出，在野的斯洛維尼亞民主黨（Slovenian Democratic Party）由楊薩（Janez Jansa）領軍，預估可拿下27席，緊追在後。楊薩在出口民調公布後表示，支持現狀的選民或許會對結果感到滿意，而希望改變的人則仍需等待最終開票結果。

自由派陣營地位不穩

法新社指出，高洛伯所屬自由派陣營在此次選舉中，僅以些微差距領先立場偏保守、被視為美國總統川普支持者的楊薩。高洛伯自2022年上任以來，帶領中間偏左聯合政府執政，在這個約200萬人口、同時為歐盟成員的國家推動改革。

此次選戰亦受到外部干預疑雲影響。當局正在調查一家以色列企業是否涉及散布影射政府貪腐的偷拍影片。另有報導指出，楊薩曾與以色列私人情報公司Black Cube人員會面；LinkedIn過去曾指稱該公司在匈牙利2022年大選前，利用平台對社運人士與記者進行情報蒐集行動。