今變天！　2波鋒面接力

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

春天天氣變化快速！中央氣象署表示，今天東北風稍增加，迎風面地區有降雨機率；周三微弱鋒面通過，以及東北季風稍增強；周六另一微弱鋒面通過，以及東北季風稍增強。

今東北風稍增加

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氣象署表示，今天基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、台東、屏東及恆春半島亦有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，北台灣高溫約23至27度，花蓮、台東約27至29度，中南部可達27至31度，至於各地低溫約17至21度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周二各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、宜蘭及恆春半島有零星短暫陣雨，午後花東、南部山區有零星短暫陣雨。

周三、周六鋒面通過

氣象署說，周三微弱鋒面通過及東北季風稍增強，周四東北季風影響，宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨，基隆北海岸、台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，周三大台北地區亦有零星短暫陣雨。

氣象署預報，周五東北季風減弱，東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區並有零星短暫陣雨；周六另一微弱鋒面通過及東北季風稍增強，周日東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北山區有局部短暫陣雨，台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。