以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

▲以軍打擊黎巴嫩南部關鍵橋樑卡斯米耶橋。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列22日持續擴大對黎巴嫩南部的軍事行動，鎖定多處目標進行打擊，包括橫跨利塔尼河（Litani River）的關鍵橋梁。黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）警告，此舉顯示衝突明顯升級，恐是以色列準備發動全面地面入侵的前兆。

以色列擴大黎南攻勢

綜合外電報導，以色列軍方表示，此次行動目的是摧毀真主黨（Hezbollah）用於跨越利塔尼河的交通設施，以阻斷人員與武器移動。黎巴嫩國家通訊社（NNA）指出，位於泰爾（Tyre）附近的卡斯米耶橋（Qasmiyeh bridge）遭多次空襲，造成嚴重損毀並已無法通行；現場畫面顯示橋梁受擊後冒出濃煙。

奧恩警告戰事升級

奧恩強烈譴責相關攻擊，指出以色列鎖定基礎設施與重要橋梁，不僅是對黎巴嫩主權的侵犯，也意圖切斷利塔尼河以南地區與全國的聯繫。他認為這種戰術具有高度風險，將進一步推升局勢至更危險層級。

衝突背景與區域戰爭升溫密切相關。在伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於美國與以色列聯合空襲中身亡後，真主黨自3月2日起對以色列展開火箭攻擊，黎巴嫩隨之被捲入戰局。以色列除派兵進入黎南地區外，亦持續進行大規模空襲；真主黨則以密集火箭回擊。

以軍力排邊境威脅

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，他已與總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下令軍方「立即摧毀利塔尼河上所有被用於恐怖活動的橋梁」，以防止武裝人員與武器南移，同時也指示加快拆除邊境村莊內被視為威脅的建物。

黎巴嫩方面則通報人員傷亡持續增加。衛生部表示，22日南部兩起攻擊共造成4人死亡；自衝突爆發3周以來，已有1029人喪生，超過100萬人流離失所。另一方面，以色列軍方稱當天有1名平民因來自黎巴嫩的火箭攻擊喪生，但隨後表示仍在調查是否涉及以軍誤擊；此前亦有2名以色列士兵在黎南戰事中死亡。