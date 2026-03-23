以色列總參謀長：對黎巴嫩擴大地面攻勢　將是一場長期行動

▲在黎巴嫩，一名男子站在以色列襲擊醫療中心後的瓦礫堆旁。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列對黎巴嫩戰事持續升溫，以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）表示，軍方將擴大對黎南真主黨（Hezbollah）的地面行動，並強調這將是一場「長期行動」。與此同時，以軍空襲黎南重要橋梁，引發黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）警告，局勢已出現危險升級，甚至可能是全面地面入侵的前兆。

以軍擴大黎巴嫩地面攻勢

法新社報導，薩米指出，以軍對真主黨的軍事行動才剛開始，未來將依照既定計畫，逐步推進針對性地面作戰與打擊。他強調，這些行動目標在於削弱真主黨軍事能力，並排除以色列北部邊境的安全威脅。

以色列同日加大對黎南攻勢，包括轟炸一座關鍵橋梁。奧恩對此表達強烈不滿，認為這項攻擊不僅是對黎巴嫩主權的侵犯，也象徵衝突正進一步升級，可能預示以軍將展開更大規模地面行動。

以色列空地兩路推進 矢言排除邊境威脅

此次衝突背景與區域局勢密切相關。在伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於美以聯合軍事行動中身亡後，真主黨於本月2日開始向以色列發射火箭進行報復，使黎巴嫩被捲入整體中東戰爭之中。

目前以色列已派遣部隊進入黎巴嫩境內，並持續展開空襲，而真主黨則不斷以火箭反擊。薩米表示，過去數週以軍已攻擊超過2000個目標，包括多處武器儲存設施，並殲滅數百名武裝成員。他強調，行動將持續進行，直到徹底排除邊境威脅，確保以色列北部居民的長期安全。