　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列總參謀長：對黎巴嫩擴大地面攻勢　將是一場長期行動

▲在黎巴嫩，一名男子站在以色列襲擊醫療中心後的瓦礫堆旁。（圖／路透）

▲在黎巴嫩，一名男子站在以色列襲擊醫療中心後的瓦礫堆旁。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

以色列對黎巴嫩戰事持續升溫，以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）表示，軍方將擴大對黎南真主黨（Hezbollah）的地面行動，並強調這將是一場「長期行動」。與此同時，以軍空襲黎南重要橋梁，引發黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）警告，局勢已出現危險升級，甚至可能是全面地面入侵的前兆。

以軍擴大黎巴嫩地面攻勢

法新社報導，薩米指出，以軍對真主黨的軍事行動才剛開始，未來將依照既定計畫，逐步推進針對性地面作戰與打擊。他強調，這些行動目標在於削弱真主黨軍事能力，並排除以色列北部邊境的安全威脅。

以色列同日加大對黎南攻勢，包括轟炸一座關鍵橋梁。奧恩對此表達強烈不滿，認為這項攻擊不僅是對黎巴嫩主權的侵犯，也象徵衝突正進一步升級，可能預示以軍將展開更大規模地面行動。

以色列空地兩路推進　矢言排除邊境威脅

此次衝突背景與區域局勢密切相關。在伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於美以聯合軍事行動中身亡後，真主黨於本月2日開始向以色列發射火箭進行報復，使黎巴嫩被捲入整體中東戰爭之中。

目前以色列已派遣部隊進入黎巴嫩境內，並持續展開空襲，而真主黨則不斷以火箭反擊。薩米表示，過去數週以軍已攻擊超過2000個目標，包括多處武器儲存設施，並殲滅數百名武裝成員。他強調，行動將持續進行，直到徹底排除邊境威脅，確保以色列北部居民的長期安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 1 6699 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖
今變天！　2波鋒面接力
快訊／打臉伊朗！美軍證實「F-15沒被擊落」　8000架次全
羅嘉翎甩骨折傷勢！　跆拳道比利時公開賽鍍銀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

古巴全國大停電：美國恐入侵

出口民調：斯洛維尼亞國會大選　執政黨可望勝出

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

以色列總參謀長：對黎巴嫩擴大地面攻勢　將是一場長期行動

LNG供應要沒了！亞洲國家恐「斷氣」　《金融時報》點名台灣危機

賈斯汀酒駕影片曝光！警方公開8小時逮捕過程

日追星女待在家裡啃老！母親過世後見「地獄級遺物」崩潰了

快訊／打臉伊朗！美軍證實「F-15沒被擊落」　8000架次全身而退

伊朗擬收「6400萬過路費」！再嗆川普：被炸就全面封鎖荷莫茲海峽

尼斯湖底不只一隻？　專家研究30年：可能藏「水怪家族」

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

三重汽機車相撞　一家「四貼」全送醫！5歲男童骨折

古巴全國大停電：美國恐入侵

出口民調：斯洛維尼亞國會大選　執政黨可望勝出

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

以色列總參謀長：對黎巴嫩擴大地面攻勢　將是一場長期行動

LNG供應要沒了！亞洲國家恐「斷氣」　《金融時報》點名台灣危機

賈斯汀酒駕影片曝光！警方公開8小時逮捕過程

日追星女待在家裡啃老！母親過世後見「地獄級遺物」崩潰了

快訊／打臉伊朗！美軍證實「F-15沒被擊落」　8000架次全身而退

伊朗擬收「6400萬過路費」！再嗆川普：被炸就全面封鎖荷莫茲海峽

尼斯湖底不只一隻？　專家研究30年：可能藏「水怪家族」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

古巴全國大停電：美國恐入侵

德翔海運2025年淨利約3.29億美元　航線布局與船隊擴充並進

唐綺陽運勢／巨蟹諸事順利！天秤感情「忙碌會扣分」巨蟹散發魅力

《逐玉》幕後超甜！田曦薇被撩到「狂羞笑」　張凌赫無奈求救導演

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

ITZY彩領保養5招公開！早上不洗臉、簡單護膚養出韓星透亮水光肌

出口民調：斯洛維尼亞國會大選　執政黨可望勝出

今變天！　2波鋒面接力

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

【這大餐真的辣】超稀有畫面流出！穿山甲整臉埋進「紅火蟻窩」狂嗑吃到飽

國際熱門新聞

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

即／打臉伊朗！美軍證實：F-15沒被擊落

LNG沒了亞洲國家恐斷氣　台灣將現危機

不只一隻？專家拋尼斯湖有水怪家族

伊朗警告報復升級！區域設施恐不可逆毀滅

追星女在家啃老！母過世後見遺物崩潰了

回擊川普！伊朗喊收過路費＋封鎖海峽

正妹租Airbnb「尿遍家具」拍片　屋主崩潰

賈斯汀酒駕影片曝！8小時逮捕過程

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

巴西大橋坍塌「騎士噴飛」14死　驚悚畫面曝

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

成人女模峇里島激戰拍片　機場被截逮捕

更多熱門

相關新聞

距核武設施僅13km！　伊朗飛彈釀百傷

距核武設施僅13km！　伊朗飛彈釀百傷

伊朗21日發動報復性攻擊，多枚彈道飛彈突破以色列防空系統，重創南部城鎮迪莫納（Dimona）及鄰近的阿拉德（Arad），造成逾100人受傷。迪莫納距離外界認定中東唯一核武設施僅13公里，這起攻擊標誌著美以對伊朗戰爭進入第4周來最危險的升級。

伊朗總統：美以立即停止侵略才能結束戰爭

伊朗總統：美以立即停止侵略才能結束戰爭

美以空襲核設施！　伊朗官媒：無輻射外洩

美以空襲核設施！　伊朗官媒：無輻射外洩

川普：美國收手「以色列就不會打了」！

川普：美國收手「以色列就不會打了」！

伊朗滲透「鐵穹」部隊　以色列兵洩密遭逮

伊朗滲透「鐵穹」部隊　以色列兵洩密遭逮

關鍵字：

以色列總參謀長黎巴嫩Eyal Zamir

讀者迴響

熱門新聞

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

麻吉大哥9.6億蒸發！以太幣全爆倉

辣模遊日驚魂！下飛機口袋竟多出中國身分證

2波冷空氣　圖看快速變天雨4天

即／打臉伊朗！美軍證實：F-15沒被擊落

男雙眼遭挖空陳屍百果山　2主嫌羈押禁見

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

直擊／TWICE大巨蛋下班！8妞搭3台賓士直奔金豬吃飯

LNG沒了亞洲國家恐斷氣　台灣將現危機

韓國月底若未回應　林佳龍：台灣入境卡改列KOREA（SOUTH）

不只一隻？專家拋尼斯湖有水怪家族

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面