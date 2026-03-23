參與STEAM教育幼兒園數倍增　張善政：寓教於樂扎根未來競爭力

▲桃園市長張善政今日參加「115年幼兒園STEAM教育嘉年華」活動，與出席貴賓主持開幕儀式。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（22）日上午參加「115年幼兒園STEAM教育嘉年華」時表示，市府推動STEAM教育已邁入第3屆，參與幼兒園由首屆15所倍增至今（1年的31所，顯見此教育理念深獲肯定。幼兒階段是形塑學習態度的關鍵期，透過寓教於樂引導，讓孩子及早接觸科學與數理概念，能降低對理工領域的陌生與畏懼，並為未來學習奠定基礎。

▲張善政在嘉年華活動上，與幼兒們互動。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，STEAM教育整合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）及數學（Mathematics），透過遊戲與體驗式學習，將抽象知識轉化為具體操作，讓孩子在自然探索中培養跨域力與創造力。下一代是國家最重要的資產，市府將持續深耕基礎教育創新，致力培育具備跨域整合能力與人文素養的多元人才，為臺灣儲備未來的優秀競爭力。

▲張善政與家長、幼兒們開心合影。（圖／市府新聞處提供）

教育局局長劉仲成指出，這次嘉年華由參與計畫市立國小附設幼兒園共同策劃，各校發揮巧思將日常課程轉化為多元闖關活動，內容涵蓋工程科學、數理邏輯、媒材應用及在地文化等主題，充分展現本市幼兒教育的創新成果。市府亦將持續投入教育資源，支持公私立幼兒園精進教學品質，提供更完善的教保服務。