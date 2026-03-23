　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

參與STEAM教育幼兒園數倍增　張善政：寓教於樂扎根未來競爭力

▲桃園市長張善政今日參加「115年幼兒園STEAM教育嘉年華」活動，與出席貴賓主持開幕儀式。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今日參加「115年幼兒園STEAM教育嘉年華」活動，與出席貴賓主持開幕儀式。（圖／市府新聞處提供

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（22）日上午參加「115年幼兒園STEAM教育嘉年華」時表示，市府推動STEAM教育已邁入第3屆，參與幼兒園由首屆15所倍增至今（1年的31所，顯見此教育理念深獲肯定。幼兒階段是形塑學習態度的關鍵期，透過寓教於樂引導，讓孩子及早接觸科學與數理概念，能降低對理工領域的陌生與畏懼，並為未來學習奠定基礎。

▲桃園市長張善政在嘉年華活動上，與幼兒們互動。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政在嘉年華活動上，與幼兒們互動。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，STEAM教育整合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）及數學（Mathematics），透過遊戲與體驗式學習，將抽象知識轉化為具體操作，讓孩子在自然探索中培養跨域力與創造力。下一代是國家最重要的資產，市府將持續深耕基礎教育創新，致力培育具備跨域整合能力與人文素養的多元人才，為臺灣儲備未來的優秀競爭力。

▲桃園市長張善政與家長、幼兒們開心合影。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政與家長、幼兒們開心合影。（圖／市府新聞處提供）

教育局局長劉仲成指出，這次嘉年華由參與計畫市立國小附設幼兒園共同策劃，各校發揮巧思將日常課程轉化為多元闖關活動，內容涵蓋工程科學、數理邏輯、媒材應用及在地文化等主題，充分展現本市幼兒教育的創新成果。市府亦將持續投入教育資源，支持公私立幼兒園精進教學品質，提供更完善的教保服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股暴跌一片綠　6檔亮燈漲停
李貞秀質詢　「召委變傳聲筒」全場尬笑
謝龍介去年就說「賴清德會重啟核電」　網挖出朝聖：精準預言
挖眼私刑現場曝光　死狀悽慘
4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易
快訊／獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

歐樂沃嘉年華4/4 登場　第100萬名遊客全家免費玩1年

參與STEAM教育幼兒園數倍增　張善政：寓教於樂扎根未來競爭力

桃園美術家邀請展開幕　張善政：匯聚在地藝術能量匯聚國門

竹縣青年節最強企劃！「老派Vibe」老歌新唱決賽嗨翻竹北

台南鯤喜灣風味餐席開130桌　海味辦桌飄香吸引人潮

遭控卡預算擋建設　傅崐萁反擊：東部延宕主因在行政院

輪椅舞動夢想　全國會長盃北港登場、百名選手拚國手門票

2026桃園櫻花勇士騎行活動落幕　635人順利完騎

台中金門同鄉會交接　吳玉珮接掌理事長、政壇人物齊聚

靈鷲山第16屆普仁獎今登場　60位小太陽綻放生命光芒

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

歐樂沃嘉年華4/4 登場　第100萬名遊客全家免費玩1年

參與STEAM教育幼兒園數倍增　張善政：寓教於樂扎根未來競爭力

桃園美術家邀請展開幕　張善政：匯聚在地藝術能量匯聚國門

竹縣青年節最強企劃！「老派Vibe」老歌新唱決賽嗨翻竹北

台南鯤喜灣風味餐席開130桌　海味辦桌飄香吸引人潮

遭控卡預算擋建設　傅崐萁反擊：東部延宕主因在行政院

輪椅舞動夢想　全國會長盃北港登場、百名選手拚國手門票

2026桃園櫻花勇士騎行活動落幕　635人順利完騎

台中金門同鄉會交接　吳玉珮接掌理事長、政壇人物齊聚

靈鷲山第16屆普仁獎今登場　60位小太陽綻放生命光芒

網友淚喊「好想死」！　日本女神親回應：去露營吧，我做飯

不用禁賽！湖人唐西奇第16次技術犯規取消　湖人拚夢幻10連勝利多

蘇巧慧稱從未反對新式核能　蔣萬安：核管法曾遭綠委封殺是事實

中東戰火將衝擊糧食風險　陸學者：砲火未落農田而是擊中全球飯碗

桃園女駕百萬進口休旅闖紅燈　外送員遭撞飛意識模糊住院治療中

油價開飆撿到槍！台聚四寶帶頭衝　6檔亮燈漲停

高雄「三寶騎士鬼切」　與外送員擦撞倒地慘遭機車重壓

價差2.6倍！板橋預售屋每坪122萬vs.47萬　凹陷區掀熱議

怕苦「咖啡小白」也一喝上癮！世界冠軍聯手CoCo推職人咖啡，現搗檸檬、黑糖與珍珠融入咖啡神助攻

今明天高溫上看30度　周三起東北季風接力降雨增

子瑜「唱一半哭了」　賊賊們狂搞笑安慰

地方熱門新聞

台南鯤喜灣風味餐席開130桌海味辦桌飄香吸引人潮

遭控卡預算擋建設　傅崐萁反擊

竹縣青年節最強企劃！「老派Vibe」老歌新唱決賽嗨翻竹北

輪椅舞動夢想　全國會長盃北港登場、百名選手拚國手門票

2026桃園櫻花勇士騎行　635人順利完騎

台中金門同鄉會交接　政壇人物齊聚

靈鷲山第16屆普仁獎今登場　60位小太陽綻放生命光芒

台南中華西路機車自撞再波及汽車騎士酒測超標送辦

24家企業釋650職缺新營聯合徵才湧500人搶機會最高65K

桃園美術家邀請展　深耕在地藝術人才培育

宜蘭動防所參訪新北動物之家　強化收容環境與管理品質

亞矽創研中心空轉　謝美英憂成青埔海市蜃樓

張啓楷推出青年「未來帳戶」計畫

歐樂沃嘉年華4/4 登場　第100萬名遊客全家免費玩1年

更多熱門

相關新聞

桃園美術家邀請展　深耕在地藝術人才培育

桃園美術家邀請展　深耕在地藝術人才培育

桃園市長張善政今（22）日下午出席「桃園市美術家邀請展開幕」活動時表示，桃園市美術家邀請展今年邁入第26年，透過長年深耕在地與培育人才，逐步累積豐厚創作能量。本屆展覽自3月20日起至4月12日在文化局登場，匯聚逾百件與桃園有深厚淵源優質作品，展現地方藝術扎根與世代傳承的豐碩成果，盼藉此厚植桃園藝術底蘊。

桃園八德祈龜文化盛會　張善政敬獻1388斤米糕龜

桃園八德祈龜文化盛會　張善政敬獻1388斤米糕龜

桃園智慧治理獲逾50國內外大獎　副總統頒14項創意獎

桃園智慧治理獲逾50國內外大獎　副總統頒14項創意獎

「大大攜手讓愛永續」捐血嘉年華　目標1.5萬袋

「大大攜手讓愛永續」捐血嘉年華　目標1.5萬袋

桃園市議長邱奕勝母親95高壽辭逝　後事從簡

桃園市議長邱奕勝母親95高壽辭逝　後事從簡

關鍵字：

桃園幼兒園STEAM教育嘉年華寓教於樂張善政

讀者迴響

熱門新聞

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

陳意涵酒後上工嚇到郭富城！香港團隊全看傻

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

今變天！　2波鋒面接力

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

美國務院發布全球警示

LNG沒了亞洲國家恐斷氣　台灣將現危機

辣模遊日驚魂！下飛機口袋竟多出中國身分證

麻吉大哥9.6億蒸發！以太幣全爆倉

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面