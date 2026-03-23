桃園美術家邀請展開幕　張善政：匯聚在地藝術能量匯聚國門

▲桃園市長張善政今日在「桃園市美術家邀請展開幕」活動上與出席藝術家、貴賓主持開幕儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（22）日下午出席「桃園市美術家邀請展開幕」活動時表示，桃園市美術家邀請展今年邁入第26年，透過長年深耕在地與培育人才，逐步累積豐厚創作能量。本屆展覽自3月20日起至4月12日在文化局登場，匯聚逾百件與桃園有深厚淵源優質作品，展現地方藝術扎根與世代傳承的豐碩成果，盼藉此厚植桃園藝術底蘊。

▲桃園市長張善政今日「桃園市美術家邀請展開幕上致詞。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政指出，桃園市作為國門城市，除發揮交通樞紐功能，更應成為文化交流的重要窗口。市府透過持續辦理邀請展，提供在地藝術家穩定的展演平台，也讓市民近距離接觸多元且蓬勃的藝術創作。文化局特別規劃精選作品移師桃園國際機場展出，讓國內外旅客在進出國門之際，即可欣賞桃園藝術家的創作才華，進一步提升桃園的城市文化能見度。

▲張善政今日在「桃園市美術家邀請展開幕」活動上頒發感謝狀給出席藝術家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

文化局邱正生提及，本次邀請展匯聚長期耕耘桃園藝壇的藝術家，涵蓋老、中、青三代創作者，透過世代交流展現傳承與創新並進的藝術能量。展覽以東方媒材為主軸，呈現書法、篆刻、膠彩及水墨等多元形式，充分展現桃園深厚的文化。

▲張善政今日在「桃園市美術家邀請展開幕」活動上觀賞藝術作品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

邱正生強調，展覽自3月20日至4月12日於文化局第一、二展覽室及二、三樓畫廊免費開放參觀，歡迎市民攜伴前往欣賞。本次首度與昇恆昌合作，精選27件作品於文化局展後，將移展至桃園國際機場第一航廈藝廊空間，展期自4月16日至7月30日，讓藝術走出藝廊、邁向國際。相關資訊可至文化局官網（https://culture.tycg.gov.tw/）查詢。