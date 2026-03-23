被質疑杜拜巧克力「摻點心麵」當內餡！店家提告：是麵包絲+麵線

▲被質疑杜拜巧克力「摻點心麵」當內餡。（圖／翻攝店家臉書、IG）



記者柯振中／綜合報導

台中美術館商圈某知名甜點店被網友指控，店內販售的「杜拜巧克力」疑似混入點心麵來充數，在網路上引起討論，甚至導致店家遭負評洗版、打電話謾罵。對此，店家硬起來決定提告，強調一直是使用拌炒麵包絲、烘烤過的麵線製作，將對不實言論提告。

遭指控混點心麵 店家澄清未改過配比

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近日有網友在社群平台上指控，這間甜點店的杜拜巧克力一片售價650元，怎料竟是鹹鹹的味道，內餡還疑似有點心麵的成分，氣得大罵「噁到不行我要吐了」。

對此，店家在臉書粉專上發布聲明，店內自2024年11月起推出該款品項，初期因為不曉得是否符合民眾口味期待，因此有給予少量的試吃，並且徵詢顧客口感及意見。

由於民眾多對麵包絲內餡的口感感到新奇，店家經過一系列嘗試、調整配比以後，採用奶油拌炒麵包絲，加上烘烤過的麵線，混合一定比例的開心果醬做為內餡，並且少量試賣，獲得好評以後便一路販售至今，從未更改過配比。

▼被質疑杜拜巧克力「摻點心麵」當內餡。（圖／翻攝店家臉書、IG）



揭密獨家配方 更名台製杜拜巧克力

店家強調，近期因有其他業者使用王子麵製作相關產品，導致他們被質疑也是使用同樣的方式，但他們從未使用脆麵、王子麵或科學麵偷工減料，而是堅持使用麵包絲與麵線的獨特比例，顧客也可以確認內含2種配料。

店家也說，由於是自有的配比、配方，過去並未公開，近期造成顧客口感上的質疑與誤解，他們深感抱歉。未來會加強告知顧客內餡的內容物，並且更名為「台製杜拜巧克力」，以利客戶辯解。

被謾罵不忍了 完成報案截圖蒐證

不過，店家發布聲明以後，網路上仍出現許多謾罵、不實言論，部分網友更是刻意誤導大眾，藉此提升個人聲量，目前已經完成報案、正式啟動法律程序，提供食材進貨證明，以及不實言論截圖給警方。

店家表示，目前案件已進入司法程序，後續將依照偵查不公開的原則，不再就此事對外發表回應。若後續仍有散播不實謠言的狀況，他們也會持續蒐證、提供警方併案處理。