白襯衫領口變黃沒救了？乾洗店妙招曝光　靠家中2物潔淨如新

圖文／鏡週刊

白色襯衫雖然好看，但不耐髒，穿久也容易泛黃，該怎麼清潔？一名日本網友分享表示，其實只要使用家中常備的洗碗精跟牙膏，就能輕鬆將黃色汚漬恢復成白色，這是三年前，他從乾洗店工作友人得知的妙招。

這名日本網友是在社群平台表示，以前遇到家中白色襯衫領口泛黃，即便用了漂白劑也無濟於事，往往只能丟棄換新，直到三年前，乾洗店友人告知，才發現可以使用家中常備的洗碗精跟牙膏。

原PO分享步驟，首先將洗碗精跟牙膏1:1混合，接著用混合液塗抹在衣物泛黃的部位，再用舊牙刷輕輕拍打，接著將衣物浸泡在40度溫水中30分鐘，最後放進洗衣機正常清洗即可。

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根據原PO秀出清潔前後對比照片，只見洗完後的襯衫衣領確實變得淨白許多。原PO解釋，洗碗精能強效去除「油脂污漬」，牙膏則含有「磨砂顆粒」，兩者雙重作用下，可以徹底清除纖維深處的污垢。

貼文一出，網友驚呼並留言謝謝提供妙招，「如果早知道可以這樣，我就不用把襯衫丟掉了」、「不用丟掉自己心愛的襯衫，這才是最棒的投資」、「不知道有這方法，我會馬上試試」、「太驚訝了，甚至不需要特殊的洗滌劑」。



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