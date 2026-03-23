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紅茶巴士闆娘嗆「青鳥去曬太陽」炎上！急刪文道歉：我不成熟

▲紅茶巴士闆娘失言引發論戰。（圖／翻攝自Threads）

▲紅茶巴士闆娘失言引發論戰。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中連鎖飲料品牌「紅茶巴士」近日因老闆娘在社群回應網友留言失言，引爆輿論風暴。原本分享創業歷程的勵志影片，卻因一句「請你們這些青鳥多曬曬太陽吧，不要永遠活在陰暗面裡」，遭截圖瘋傳，引發網路兩派激烈論戰。隨著風波擴大，老闆娘隨即也刪除相關留言，並發文道歉了。

創業分享變調　留言戰火延燒

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事件起於老闆娘發布影片，分享自己從中國嫁來台灣後，如何在短短3年內將品牌拓展至百間分店，強調經營策略與成功經驗。不過影片曝光後，留言區逐漸出現對品牌背景的質疑聲音，甚至有人留言「台中是中國天堂」，讓討論焦點從創業轉向政治與身分議題。

面對部分負評，老闆娘情緒性回擊，使用「青鳥」一詞反嗆，引發不少網友不滿，認為言論帶有攻擊性；但也有支持者認為，她只是反擊酸民，輿論呈現兩極分歧。

▲紅茶巴士闆娘失言引發論戰。（圖／翻攝自Threads）

截圖瘋傳引炎上　老闆娘急發聲道歉

隨著截圖在社群平台擴散，事件迅速升溫。老闆娘隨後發文道歉，表示自己未充分理解該詞彙在台灣社會的意涵，僅以主觀直覺回應，「這是我的失職與不成熟」，並向所有感到被冒犯的人致歉。

她也強調，身為品牌經營者，言行不僅代表個人，更影響整體團隊與加盟夥伴，因此一併致上歉意，盼外界能理解其初衷並非惡意攻擊。

老闆娘表示，未來將暫停個人社群發言，把重心回歸產品與服務，並承諾日後公開表達會更加謹慎，同時重新思考自身身分與台灣社會的關係。

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