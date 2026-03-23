賴總統牽拖一句話就重啟核電　前環保副署長怒「把人民當笨蛋」

▲前環保署長詹順貴怒批賴政府重起核電。（圖／資料照）



記者許力方／台北報導

總統賴清德宣布，因立法院通過《核管法》，經台電評估重啟條件，預計3月底將重啟核二、核三計畫送交核安會，引發廣大爭議，蔡英文政府時期的前環保署副署長詹順貴則公開質疑政策轉向，批評政府論述前後矛盾，甚至重砲轟賴重啟核電「是認為人民都是笨蛋，還是自己過於愚蠢？」

以核管法為由 詹順貴質疑政策轉向



詹順貴21日透過臉書發文開炮，若政府本就有意重啟核能，應直接說明，而非以「立法院通過《核管法》」作為理由。他認為，該法僅提供核電廠在特定條件下得以延役或重啟的法律依據，並未強制要求行政部門啟動相關程序，過去行政部門面對部分立法院通過的法案，仍曾採取聲請釋憲或不副署等方式，顯示行政權具一定裁量空間，與此次強調「依法行政」的說法存在落差。

開砲賴牽拖依法行政 「是過於愚蠢？」



詹順貴重話批評，是否開啟重啟核電程序，仍是取決於行政部門決策，「賴總統牽拖什麼行政部門依法行政？是認為人民與公民團體都是笨蛋？還是自己或幕僚過於愚蠢？」

22日他並發文再談重啟核電，形容有些目標，一旦達到之後，確實可以下來，但有些目標卻不是、也不能如此，例如非核家園歷經40年的反核運動，應該守護，而非沾醬油一般沾過即可，「毫無邏輯、經不起檢驗的政治囈語，實在讓人看不下去，應該適可而止了。」

▼詹順貴怒批重起核電「把人民當笨蛋」。（圖／翻攝詹順貴臉書）

