LNG供應要沒了！亞洲國家恐「斷氣」　《金融時報》點名台灣危機

▲全球最大液化天然氣（LNG）樞紐遭攻擊，卡達拉斯拉凡工業市受重大損害 。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

美國與伊朗戰爭進入互相攻擊能源設施的新階段，近日最後一批來自波斯灣的液化天然氣（LNG）船預計在未來10天內完成卸貨，全球能源供應正面臨急劇收縮風險。《金融時報》報導，現有運輸批次消化完畢後，中東LNG供應恐全面中斷，荷莫茲海峽若遲未解封，台灣不排除出現嚴重能源短缺。

卡達出口停擺 核心設施受損

作為全球約兩成LNG供應來源的卡達，在伊朗封鎖荷莫茲海峽（Hormuz）後被迫暫停出口，關鍵設施更遭飛彈攻擊受損，導致產能明顯下滑。《金融時報》報導，市場人士指出，相關衝擊具有延遲效應，部分先前已裝船出港的貨物仍在運送途中，使供應缺口近期才逐步浮現。

分析認為，隨著既有貨源陸續到港，後續補給將出現斷層，亞洲與歐洲市場已率先反映供應緊張，價格明顯上揚。目前亞洲現貨LNG價格已大幅上揚，部分國家開始評估轉向燃煤或重油發電。

亞洲國家承壓 巴基斯坦最為嚴峻

在高度依賴進口能源的亞洲，多國已面臨供應危機。以巴基斯坦為例，LNG幾乎全面仰賴卡達供應，預計月底前恐完全停擺，當地業者坦言，短期內難以找到替代貨源，將面臨「斷氣」風險。

另一方面，日本與中國則相對具備調整空間，前者對中東供應依賴較低，後者則可透過國產能源與燃煤補充缺口。

台灣備戰夏季用電 供應仍存變數

台灣同樣面臨能源轉型與供應不確定性雙重挑戰。經濟部先前表示已掌握替代貨源，可支應至4月底，但隨著夏季用電高峰逼近，若荷莫茲海峽遲未恢復通行，仍不排除出現供電壓力。